«Там же непочатый край работы». Лукашенко обозначил задачи для белорусского автопрома

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь Петра Пархомчика в вице-премьерское кресло начался с рабочего цеха. Показал себя в качестве коммерческого директора МТЗ, неплохо развернул географию экспорта, руководя промышленным гигантом – БелАЗом. А в последние сложные два года успешно управлял Минпромом. Теперь управленцу с колоссальным опытом Президент поставил новые задачи. Лукашенко: не надо отбрасывать никакие рынки. Где только мы нужны, везде надо работать. Подробнее здесь.

В кейсе конкретных поручений – развитие производства городского транспорта. Спрос есть. Ни одни переговоры с российскими делегациями не обходятся без интереса к белорусским МАЗам и «Витовтам». Под личную ответственность – будущее миорского завода. Его Президент недавно посещал и обещал вернуть к жизни.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

По этому месяцу мы произведем и реализуем около 6 тысяч тонн белой жести. Это очень хороший результат. И самое главное, что есть заказы на белую жесть на следующие месяцы. Напутствуя проверенных топ-управленцев на новые должности, Президент еще раз напомнил: экономический и даже политический посыл – это самодостаточность.