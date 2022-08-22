«Там же непочатый край работы». Лукашенко обозначил задачи для белорусского автопрома

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путь Петра Пархомчика в вице-премьерское кресло начался с рабочего цеха. Показал себя в качестве коммерческого директора МТЗ, неплохо развернул географию экспорта, руководя промышленным гигантом – БелАЗом. А в последние сложные два года успешно управлял Минпромом. Теперь управленцу с колоссальным опытом Президент поставил новые задачи.
Лукашенко: не надо отбрасывать никакие рынки. Где только мы нужны, везде надо работать. Подробнее здесь.
В кейсе конкретных поручений – развитие производства городского транспорта. Спрос есть. Ни одни переговоры с российскими делегациями не обходятся без интереса к белорусским МАЗам и «Витовтам». Под личную ответственность – будущее миорского завода. Его Президент недавно посещал и обещал вернуть к жизни.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
По этому месяцу мы произведем и реализуем около 6 тысяч тонн белой жести. Это очень хороший результат. И самое главное, что есть заказы на белую жесть на следующие месяцы.
Напутствуя проверенных топ-управленцев на новые должности, Президент еще раз напомнил: экономический и даже политический посыл – это самодостаточность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо инвестировать в то, что мы умеем делать. Когда-то мы в деревообработке пришли к такому выводу. Если у нас есть хорошая школа автомобилестроения, большегрузных и прочих автомобилей, давайте будем углубляться здесь, там же непочатый край работы, прежде всего по импортозамещению. Так же и здесь. Произвели мы целлюлозу и еще что-то из древесины, давайте ее превратим в бумагу, а бумагу – в картон и упаковку. Чего же мы везем полуфабрикат, а потом оттуда везем картон, чтобы женские колготки упаковать или парфюмерию? Надо у себя это все делать.
Если образно, то на рушниках, которые мы умеем ткать, должен быть именно наш узор.
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