В госбюджете Польши не досчитались 12 млрд евро на медицину

То, что сегодня происходит в польском здравоохранении, не имеет ничего общего со здравым смыслом. Больницы в стране столкнулись с катастрофической нехваткой финансирования. В 2025 году в госбюджете не досчитались 12 миллиардов евро на медицину. А уже в следующем дефицит может достигнуть 23 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польском Министерстве здравоохранения серьезность ситуации признают и обещают реформы. Однако, по мнению экспертов, это лишь запоздалая констатация факта. Дело в том, что больницы погрязли в долгах, врачи месяцами не получают зарплату, а пациенты вынуждены ждать плановых операций годами. Чтобы решить проблему, власти не нашли ничего подходящего, как просто закрывать больницы. Уже к концу года их количество планируется сократить на 30 %.

Петр Устиньский, депутат Сейма Польши:

Цель правящей коалиции – ограничить доступность льгот для поляков. Для чего это нужно? Ну чтобы развивалась частная медицина. Если обычных больниц станет меньше, то люди не будут пользоваться государственными средствами. А их, в свою очередь можно будет потратить на другие нужды, к примеру – армию, что мы сейчас и наблюдаем.

При этом в польском Минздраве заверяют, что инвестиционные проекты ведомства соответствуют приоритетам отрасли. Однако реалии таковы, что уже в нынешнем году воеводства столкнутся с критическим дефицитом финансирования.