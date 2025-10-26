На пограничной заставе «Дивин» открыли памятник Герою Советского Союза Алексею Лопатину

В год 80-летия Победы к вопросу сохранения памяти в Беларуси – особое внимание. На пограничной заставе «Дивин»» Пинского погранотряда открыли памятник-бюст Герою Советского Союза лейтенанту Алексею Лопатину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его имя было присвоено этой заставе в апреле 2024 года указом Президента. Это одно из самых современных и технически оснащенных подразделений границы. Под его охраной находится более 20 километров сухопутного участка белорусско-украинского рубежа.

Сергей Шинкевич, начальник Пинского пограничного отряда: Мы открываем бюст герою-пограничнику, чей подвиг стал символом Победы, беззаветной любви к Родине. Лейтенант Лопатин с его бойцами внес в летопись Великой Отечественной войны героическую страницу.

Вячеслав Лопатин, сын Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Лопатина:

Те, кто пытается развенчать подвиги наших отцов, дедов, они напрасны эти потуги, потому что мы помним наших предков, которые воевали за честь, свободу и независимость нашей Родины. У меня не было дня, чтобы я не подумал о заставе отца, о его судьбе. Не было такого дня, чтобы я не подумал.

Алексей Лопатин отдал свою жизнь за Родину в 1944 году, защищая 13-ю заставу Владимир-Волынского погранотряда. Его подвиг навсегда останется в памяти потомков.