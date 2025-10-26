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Более 4 млн тонн сахарной свеклы собрано в Беларуси

26 октября 2025 10:44
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Более 4 миллионов тонн сахарной свеклы собрано в Беларуси. Это на 450 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4 млн тонн сахарной свеклы собрано в Беларуси-2

В лидерах – Минская область. В центральном регионе собрали 1 миллион 396 тысяч тонн корнеплода. Далее следует Гродненщина, с показателем в один миллион 348 тысяч тонн. И замыкает тройку лидеров Брестская область. Там в закрома положили 803 тысячи тонн свеклы.

Отметим, что средняя урожайность по стране выше прошлогодней на 38 центнеров с гектара и составляет 513 центеров с гектара. В Беларуси уже собрали урожай корнеплода с 74 % полей, а это 79 тысяч гектаров.

# Уборочная кампания

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