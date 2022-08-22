«Мы изменим подходы». Какое поручение дал Президент Оршанскому райисполкому?
Новости Беларуси. Аграрии двух районов Витебской области намолотили по 100 тысяч тонн хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преодолеть рубеж удалось комбайнерам Оршанского и Витебского регионов. На 22 августа каравай Придвинья весит более 800 тысяч тонн.
Оршанский район традиционно в лидерах жатвы. Завершить уборку зерновых здесь планируют к концу недели. Осталось 20 %.
Два района Витебской области преодолели 100-тысячный рубеж по намолоту зерна. Аграриев поздравили прямо в поле. Читайте здесь
.
Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:
В целом намолот планируется около 125-130 тысяч тонн урожая. Хочу сказать, что это далеко не предел Оршанского региона. В этом году с учетом сева озимых мы изменим подходы и упор сделаем на пшеницу и на ячмень. Это тоже поручение главы государства.
В целом аграрии севера страны планируют закончить уборку зернового клина до конца августа. Уже параллельно идут работы по севу озимого рапса. Стратегической для Витебской области культурой засеяно 60 %.
«Хотела себе купить коня». Посмотрите, как работает на уборочной 15-летняя белоруска. Это ее первая жатва. Подробности здесь.