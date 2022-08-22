«Мы изменим подходы». Какое поручение дал Президент Оршанскому райисполкому?

Новости Беларуси. Аграрии двух районов Витебской области намолотили по 100 тысяч тонн хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преодолеть рубеж удалось комбайнерам Оршанского и Витебского регионов. На 22 августа каравай Придвинья весит более 800 тысяч тонн.

Оршанский район традиционно в лидерах жатвы. Завершить уборку зерновых здесь планируют к концу недели. Осталось 20 %.