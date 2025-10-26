Аллея в честь 80-летия ООН появилась в Минске

К созданию локации приложили руку представители МИД и ООН, а также дипломатического корпуса. Вместе они высадили 80 молодых лип. Каждое дерево символизирует год работы ООН в качестве уникальной международной площадки для диалога и поиска решений глобальных проблем.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Это не только память тех далеких лет, когда на руинах войны была создана эта Организация со своими принципами равного отношения к странам, уважения пути развития государств, справедливости, уважения миропорядка, который был в свое время установлен. Но это еще и символ надежды в том, что те принципы Устава ООН, которые на протяжении 80 лет способствовали созданию мира и сотрудничество на нашей планете будут и дальше определять наше справедливое развитие на всей нашей земле.

Ожидается, что новая аллея станет не только излюбленным местом отдыха минчан, но и живым памятником, который будет напоминать о роли ООН в современном мире.