Литва ночью закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью на несколько часов

Литва вновь чудит на границе с Беларусью. Прошедшей ночью таможенники сопредельной стороны вновь закрывали пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва вновь чудит на границе с Беларусью. Прошедшей ночью таможенники сопредельной стороны вновь закрывали пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КПП не работали с 11 вечера до 2 часов ночи. И снова в адрес наших таможенников и пограничников никаких предупредительных заявлений не поступало. Это уже третье закрытие границы Литвой за неделю, при чем в одностороннем порядке. В Государственном таможенном комитете Беларуси заявили, что такие действия являются беспрецедентными.