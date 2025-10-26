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Литва ночью закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью на несколько часов

26 октября 2025 07:40
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Литва вновь чудит на границе с Беларусью. Прошедшей ночью таможенники сопредельной стороны вновь закрывали пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ночью закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью на несколько часов-2

КПП не работали с 11 вечера до 2 часов ночи. И снова в адрес наших таможенников и пограничников никаких предупредительных заявлений не поступало. Это уже третье закрытие границы Литвой за неделю, при чем в одностороннем порядке. В Государственном таможенном комитете Беларуси заявили, что такие действия являются беспрецедентными.

# Государственная граница Беларуси # Граница # Беларусь-Литва

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