Литва ночью закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью на несколько часов

КПП не работали с 11 вечера до 2 часов ночи. И снова в адрес наших таможенников и пограничников никаких предупредительных заявлений не поступало. Это уже третье закрытие границы Литвой за неделю, при чем в одностороннем порядке. В Государственном таможенном комитете Беларуси заявили, что такие действия являются беспрецедентными.