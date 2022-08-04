В Бобруйске задержали руководителя крупного интернет-магазина по продаже наркотиков

Новости Беларуси. Три смерти и многочисленные факты сбыта наркотиков. Следователи Минской области открыли новые факты расследования уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобных дел на территории региона еще не было. Летом 2021 года в результате острого отравления особо опасным наркотическим средством в нескольких городах Беларуси погибли три человека. Правоохранители выявили, что сбыт вещества происходил посредством одного интернет-магазина.

По итогам расследования в Бобруйске был задержан 47-летний мужчина. При проведении осмотра по месту его жительства обнаружены и изъяты метадон и гашиш, а также изолента и пакеты для фасовки. Вскоре было установлено, что правоохранители задержали не рядового курьера, а руководителя интернет-магазина, который распространял метадон на территории страны. После задержания мужчины магазин прекратил свое существование.

Андрей Кириллов, начальник следственного управления УСК по Минской области:

На начальном этапе расследования мужчина добровольно указал авторизационные данные для входа в аккаунт магазина. Сообщил, что являлся организатором, на протяжении практически года администрировал указанный магазин. Он также сообщил следователям, что сам создал данный магазин. Занимался сбытом наркотиков, выводил денежные средства, полученные от продажи наркотиков. Приобретал крупные партии для распространения на территории Беларуси.