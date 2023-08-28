Там бесчинство, уничтожение народа. Командир штурмового батальона рассказал о боевых действиях на Угледарском направлении

Дроном долбануло наш танк. Вот он, наш танчик, стоит. Парнишка-танкист, мы его оттащили, братишку, чтобы можно было потом нормально забрать. Я понимаю, может быть, несработанное БК, но гореть пареньку, сгорать дальше заживо нельзя.

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Это вот эти норы?

– Да. От обстрелов.

Людмила Гладкая:

Мы сейчас на Угледарском направлении, одном из самых сложных. Что сейчас, какая обстановка здесь?

Алексей, командир штурмового батальона:

Обстановка на Угледарском направлении, я бы так сказал, сложная, но контролируемая. Противник периодически пытается производить контрнаступление, у него ничего не выходит, он несет колоссальные потери. У нас каждые два-три дня происходят где-то какие-то контрнаступления. Также он пытается усложнить нам обороняться от противника, он выбрасывает ежедневно десятками, тысячами кассетные бомбы. Людмила Гладкая:

Ездили по позициям. Были звуки. Кто-то из ребят сказал, что вроде как кассетные упали бомбы.

Алексей, командир штурмового батальона:

Совершенно верно. За время, пока мы ездили по позициям вместе с вами, вы брали интервью у ребят, три раза был разрыв кассетных мин. Людмила Гладкая:

И досталось, так понимаю, многострадальному селу Никольскому, где еще Никольский монастырь есть.

Алексей, командир штурмового батальона:

80 % поселка было обстреляно этими кассетными минами. У каких-то боеприпасов идет датчик движения, какие-то боеприпасы реагируют на металл. То есть проезжает техника, это большой металл, элементарно будешь идти с пистолетом, что-то железное иметь на себе, на них находится антенка, и она улавливает сразу сигнал и приходит в действие. Разрыв довольно-таки великий, наносит очень большой урон.

Недавно, пару часов назад, у нас по дороге Никольского кассеты разорвались несколько раз. Это военные «лепестки». Людмила Гладкая:

Мы были на тренировке еще сколько-то месяцев назад, видели, как вы обучали ребят. Сейчас они уже держат оборону на сложнейшем направлении. Алексей, командир штурмового батальона:

Да, у нас первоначально происходило обучение для обороны. Сейчас, на данный момент, нашим подразделением больше проводятся тренировки штурмового плана. Потому что военнослужащий должен быть как универсальный солдат. Он должен уметь как штурмовать, так и обороняться. Техника подтягивает много личного состава, большая часть из них не особо хочет воевать. Для этого у них применяются отряды, которые их насильно заставляют идти вперед.

Людмила Гладкая:

С той стороны – бесчеловечность, здесь даже по отношению к противнику, даже взятым в плен, совсем другое отношение. Военные эти подходы... Алексей, командир штурмового батальона:

Дисциплинированные. Людмила Гладкая:

Да. Алексей, командир штурмового батальона:

Более относятся с пониманием и уважением. И по-человечески. Совершенно верно. Там происходит просто полное бесчинство, полное издевательство, уничтожение народа. Здесь, на линии соприкосновения, принимая бой, мы иные. Поймал в плен – в первую очередь мы им предлагаем чай, сигареты, обогреться. Ранен, не ранен – оказать первую помощь.