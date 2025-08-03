Польша продлила пограничный контроль на границе с ФРГ и Литвой

До 4 октября Польша продлила временный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснил министр внутренних дел Марчин Кервиньский, цель – сдержать нелегальную миграцию, которая усилилась через Литву и Латвию. Решение о введении контроля уже направлено в Европейскую комиссию, а в сентябре запланирована оценка ситуации на основе данных, полученных от органов правопорядка. Контроль был возобновлен 7 июля.

Пограничники совместно с полицейскими и военными проводят выборочные досмотры транспортных средств и документов. В настоящий момент на границе с Германией действуют 52 контрольно-пропускных пункта, а на границе с Литвой – 13. Европейские партнеры были поставлены в известность и выразили свое отношение к мерам, направленным на блокирование миграционного маршрута.

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