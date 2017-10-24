Дело командира батальона ОУН: погром в киевском суде попал на видео

Новости Украины. Жесткими столкновениями правоохранителей и националистов завершилось заседание в одном из киевских судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь рассматривали дело командира батальона ОУНовцев.
Новости Украины. Жесткими столкновениями правоохранителей и националистов завершилось заседание в одном из киевских судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь рассматривали дело командира батальона ОУНовцев.
Лидера националистов задержали за стрельбу из пневматического пистолета. Таким нетривиальным способом мужчина намеревался решить обычный бытовой конфликт. Сторонники дебошира требовали немедленно выпустить его, однако судья объявил перерыв в заседании.
И вот тогда радикалы пошли на привычные для них меры – заблокировали зал.
Полицейские пытались выдворить их, забросали помещение гранатами со слезоточивым газом. Но на хулиганов это не подействовало. Более того, они устроили в зале суда погром. Итогом схватки стали массовые задержания. Полиция увела с собой 30 радикалов. Возбуждено уголовное дело.