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Дело командира батальона ОУН: погром в киевском суде попал на видео

24 октября 2017 17:52
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Новости Украины. Жесткими столкновениями правоохранителей и националистов завершилось заседание в одном из киевских судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь рассматривали дело командира батальона ОУНовцев.

Дело командира батальона ОУН: погром в киевском суде попал на видео-1

Лидера националистов задержали за стрельбу из пневматического пистолета. Таким нетривиальным способом мужчина намеревался решить обычный бытовой конфликт. Сторонники дебошира требовали немедленно выпустить его, однако судья объявил перерыв в заседании.

И вот тогда радикалы пошли на привычные для них меры – заблокировали зал.

Дело командира батальона ОУН: погром в киевском суде попал на видео-4

Полицейские пытались выдворить их, забросали помещение гранатами со слезоточивым газом. Но на хулиганов это не подействовало. Более того, они устроили в зале суда погром. Итогом схватки стали массовые задержания. Полиция увела с собой 30 радикалов. Возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Майдан в Киеве

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