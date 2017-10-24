Дело командира батальона ОУН: погром в киевском суде попал на видео

Новости Украины. Жесткими столкновениями правоохранителей и националистов завершилось заседание в одном из киевских судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот тогда радикалы пошли на привычные для них меры – заблокировали зал.

Лидера националистов задержали за стрельбу из пневматического пистолета. Таким нетривиальным способом мужчина намеревался решить обычный бытовой конфликт. Сторонники дебошира требовали немедленно выпустить его, однако судья объявил перерыв в заседании.

Полицейские пытались выдворить их, забросали помещение гранатами со слезоточивым газом. Но на хулиганов это не подействовало. Более того, они устроили в зале суда погром. Итогом схватки стали массовые задержания. Полиция увела с собой 30 радикалов. Возбуждено уголовное дело.