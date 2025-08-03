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Французский генерал предупредил о якобы исходящей от РФ угрозе

03 августа 2025 14:55
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Французский генерал предупредил о якобы исходящей от РФ угрозе-0

Уходящий 1 сентября в отставку французский генерал Тьерри Буркхард отметил, что российская армия несет в себе угрозу благодаря своему военному опыту, численности. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, в течение ближайших пяти лет она может стать серьезной проблемой для Европы.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что Москва не планирует нападать на страну НАТО и считает разговоры о российской угрозе отвлечением внимания от внутренних проблем Запада. Он назвал такие обвинения надуманными.

Россия, в свою очередь, высказывает обеспокоенность активностью НАТО вблизи своих границ и ратует за диалог, но на равных условиях, без дальнейшей милитаризации Европы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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