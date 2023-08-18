«Мама, я не хочу так умирать». Жительница Донбасса рассказала про ужасные обстрелы

Тут тоже прилетело. Я одной рукой мамку откопала, они вдохнули воздух. Папу еле откопала. У него был открытый перелом руки. Денис встал, у него дыра в руке, он был вообще в шоке. На меня смотрел и говорил, что, мама, я не хочу так умирать. Потом прибежал сосед, я думала, что он поможет хоть папу поднять, я ребенка увидела, у меня все, шиза… Стала воду искать, хоть как-то рану промыть. Я в подвал, одной рукой компот открыла, хоть как-то компотом. Потом сказала, что дядя Толя, мы к вам. Я реально надеялась, что он поможет родителей поднять. В частном доме возле «Азовстали», где были бои. Месяц прожили, три недели не разматывала палки с руки. За малого Жене спасибо. Он как увидел малого, привез девочку, она помогла ребенку, а на следующий день не успела добежать до подвала… Ей ногу оторвало, умерла. Они собрали все лекарства, нашли эту медсестру. Она сказала, что эту рану нельзя зашивать, а одну еще зашила в подвале, стерилизовали водкой. Я еле приспособилась одной рукой… Марлю нашли, потом вспомнила, что папин нож на улице, зубами одну часть марли держала, одной рукой это развязали, через день делали перевязки. У нас ни радио, мы не знали ничего, ни какое число, ни день недели.

Спасибо соседям, нас тоже подкармливали. Они сказали, что воду перебили, надо выходить. Это 22-23 апреля вышли. Мы когда дошли до первого блокпоста, какие пацаны хорошие, и накормили там, и завели детей, одели. Мы ждали, пока скорая приедет. Мать мучилась полторы недели, я не могла ей даже воду принести. А пацаны когда залезали, сказали, что у нее открытый перелом ноги. Если будем доставать через окно, она просто истечет кровью… Они оставили ей немного воды. А я сама боялась залезть. Только я собиралась ей воды, они начинали стрелять, а у меня ребенок в подвале. Не дай Бог что-то со мной случится, кто ему поможет?