В Австралии выпал снег впервые за 10 лет

Погода продолжает удивлять мир своим непостоянством. Так, восточная Австралия, которая еще несколько дней назад страдала от дождей и наводнений, теперь стоит в сугробах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Явление довольно редкое для континента: снега здесь не видели последние лет десять.

А сегодня, 3 августа, его высота местами достигает 50 сантиметров. Пока снежный покров не растаял, австралийцы пользуются моментом: стряхивают пыль с лыж и санок и проводят время на свежем воздухе. Особый восторг настоящая зимняя погода вызвала у детей. Да и взрослые с удовольствием лепят снеговиков.

Но их радости не разделяют ни автомобилисты, ни дорожные службы. Они оказались абсолютно не готовы к подобному повороту. Из-за снегопадов шоссе стали скользкими и опасными. Несмотря на все усилия коммунальных служб, они не успевают расчистить дороги, из-за чего фиксируются многочисленные аварии.