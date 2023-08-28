Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?

Новости Беларуси. Рабочие группы продолжают отслеживать готовность учреждений образования к 1 сентября. Их задача не просто выявить недостатки, а помочь их оперативно устранить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания специалистов том числе и белорусская глубинка. Так, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил ряд учреждений образования Глусского района, где одна из школ прошла капитальный и самый дорогостоящий ремонт во всей области. Но ожидание журналистов увидеть, как преобразилось учебное заведение, не сбылось. Игорь Сергеенко решил изменить запланированный маршрут и выбрал случайные заведения на карте района. Чем закончился неожиданный поворот? Материал Юлии Мычки.

Совещание в Глусском райисполкоме о готовности школ к новому учебному году заканчивается неожиданным заявлением: вместо школы № 1, которая в 2023 году прошла капитальный и самый дорогостоящий ремонт в области, глава Администрации принимает решение ехать в другие, выбранные случайным образом. И первая точка на карте – школа № 2. В 2022 году учебное заведение отметило 100-летний юбилей. Но о солидном возрасте этих стен можно только догадываться.

Реконструкция двухлетней давности вывела учебное заведение на новый уровень. Теперь уже современною школу посещают 307 человек из восьми населенных пунктов района. Этим летом акценты по ремонту и благоустройству расставили точечно: предметные классы и территория вокруг школы. Активное участие в преображении кабинетов принимают педагоги. Формулу идеального ремонта для своего класса рассчитала учитель математики Ольга Миронова.

Ольга Миронова, учитель Глусской средней школы № 2:

В этом году в кабинете перекрасили полностью все стены, поставили новую мебель (с помощью родителей наших, спасибо им большое!). Стремимся к современности – сделали облако слов, чтобы детям было куда-то подсмотреть, если они что-то забыли, и они чувствовали себя здесь комфортно, как дома.

Школа утопает в цветах и… помидорах. Теплицы и огороды – прикладная база к профессиям, которые осваивают старшеклассники в специальных классах – овощевод и садовод. Урожай этого года – 2,5 тонны картофеля – подспорье для столовой и основа для драников, тех самых, которыми уже с января начнут кормить школьников согласно новому меню. Грядки, конкретно в этой в школе, это не про новации, а традиции.

Елена Сличенок, директор Глусской средней школы № 2:

Здесь, в школе, были и теплицы, и пчелы, и выращивали арбузы, томаты. Это было в 1950-е годы. Дети – ученики, педагоги даже участвовали в выставке ВДНХ в Москве. Представляете, приезжали оттуда с наградами. Поэтому традиции сохраняются.

Хозяйским и одновременно душевным подходом к организации учебного процесса Игорь Сергеенко остался доволен. Игорь Сергеенко неожиданно проверил готовность одной из школ к 1 сентября. Что по замечаниям? Читайте здесь.

Проверка Устерховской сельской школы начинается с нажатия тревожной кнопки. Дело это ответственное, а потому завхоз сразу уточнила: кто оплатит ложный вызов? Система рабочая. Обратная связь есть.

Наряд должен появиться на пороге школы через 6 минут. Дальше – столовая и спортивный зал, к слову, самый просторный в районе. Школу посещают 56 детей. Последний капитальный ремонт здесь был 13 лет назад, с тех пор учреждение в надлежащем виде поддерживают своими силами. В 2023 году на территории появилось новое игровое оборудование. Жаль, первоклассников 1 сентября не будет, зато другие классы приросли новыми учениками. И это нонсенс. В сельскую школу едут городские ребята.

Виктор Сосновский, директор Устерховской средней школы:

Родители наслышаны о том, что здесь и качество обучения не хромает. И вы видели сами – и оборудование позволяет. Мы же бесплатно детей кормим. У нас в полях севооборота 60 соток земли, на них полная потребность в картофеле. Выращиваем морковь, свеклу, капусту, фасоль – все для удешевления питания. Дети получают полноценный рацион.