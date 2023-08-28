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Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?

28 августа 2023 17:51
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Новости Беларуси. Рабочие группы продолжают отслеживать готовность учреждений образования к 1 сентября. Их задача не просто выявить недостатки, а помочь их оперативно устранить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания специалистов том числе и белорусская глубинка.

Так, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил ряд учреждений образования Глусского района, где одна из школ прошла капитальный и самый дорогостоящий ремонт во всей области. Но ожидание журналистов увидеть, как преобразилось учебное заведение, не сбылось. Игорь Сергеенко решил изменить запланированный маршрут и выбрал случайные заведения на карте района.

Чем закончился неожиданный поворот? Материал Юлии Мычки.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-1

Совещание в Глусском райисполкоме о готовности школ к новому учебному году заканчивается неожиданным заявлением: вместо школы № 1, которая в 2023 году прошла капитальный и самый дорогостоящий ремонт в области, глава Администрации принимает решение ехать в другие, выбранные случайным образом. И первая точка на карте – школа № 2. В 2022 году учебное заведение отметило 100-летний юбилей. Но о солидном возрасте этих стен можно только догадываться.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-4

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-6

Реконструкция двухлетней давности вывела учебное заведение на новый уровень. Теперь уже современною школу посещают 307 человек из восьми населенных пунктов района. Этим летом акценты по ремонту и благоустройству расставили точечно: предметные классы и территория вокруг школы. Активное участие в преображении кабинетов принимают педагоги. Формулу идеального ремонта для своего класса рассчитала учитель математики Ольга Миронова.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-9

Ольга Миронова, учитель Глусской средней школы № 2:
В этом году в кабинете перекрасили полностью все стены, поставили новую мебель (с помощью родителей наших, спасибо им большое!). Стремимся к современности – сделали облако слов, чтобы детям было куда-то подсмотреть, если они что-то забыли, и они чувствовали себя здесь комфортно, как дома.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-12

Школа утопает в цветах и… помидорах. Теплицы и огороды – прикладная база к профессиям, которые осваивают старшеклассники в специальных классах – овощевод и садовод. Урожай этого года – 2,5 тонны картофеля – подспорье для столовой и основа для драников, тех самых, которыми уже с января начнут кормить школьников согласно новому меню. Грядки, конкретно в этой в школе, это не про новации, а традиции.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-15

Елена Сличенок, директор Глусской средней школы № 2:
Здесь, в школе, были и теплицы, и пчелы, и выращивали арбузы, томаты. Это было в 1950-е годы. Дети – ученики, педагоги даже участвовали в выставке ВДНХ в Москве. Представляете, приезжали оттуда с наградами. Поэтому традиции сохраняются.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-18

Хозяйским и одновременно душевным подходом к организации учебного процесса Игорь Сергеенко остался доволен.

Игорь Сергеенко неожиданно проверил готовность одной из школ к 1 сентября. Что по замечаниям? Читайте здесь.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-21

Проверка Устерховской сельской школы начинается с нажатия тревожной кнопки. Дело это ответственное, а потому завхоз сразу уточнила: кто оплатит ложный вызов? Система рабочая. Обратная связь есть.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-24

Наряд должен появиться на пороге школы через 6 минут. Дальше – столовая и спортивный зал, к слову, самый просторный в районе. Школу посещают 56 детей. Последний капитальный ремонт здесь был 13 лет назад, с тех пор учреждение в надлежащем виде поддерживают своими силами. В 2023 году на территории появилось новое игровое оборудование. Жаль, первоклассников 1 сентября не будет, зато другие классы приросли новыми учениками. И это нонсенс. В сельскую школу едут городские ребята.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-27

Виктор Сосновский, директор Устерховской средней школы:
Родители наслышаны о том, что здесь и качество обучения не хромает. И вы видели сами и оборудование позволяет. Мы же бесплатно детей кормим. У нас в полях севооборота 60 соток земли, на них полная потребность в картофеле. Выращиваем морковь, свеклу, капусту, фасоль – все для удешевления питания. Дети получают полноценный рацион.

Глава Администрации Президента побывал в школах Глусского района. На что обратил внимание Игорь Сергеенко?-30

В разговоре с директором школы Игорь Сергеенко затронул еще одну наболевшую тему. Он отметил, что не надо спешить расставаться с пенсионерами, если силы позволяют работать и человек готов идти в ногу со временем. Из 19 человек педколлектива этой школы семеро – пенсионеры. Для получения доступного и качественного образования в районе с детьми работать будут 300 педагогов, 80 % из которых специалисты с высшим образованием.

# Подготовка к школе # общество # Юлия Мычка # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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