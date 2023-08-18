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«Россия делает всё, чтобы нам было комфортно». Как сейчас организовано обучение детей на Донбассе?

18 августа 2023 09:53
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Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
К сожалению, большинство школ в прифронтовой линии выглядели именно так, сейчас здесь идут восстановительные работы. Когда-то я думала, что по школам ВСУ бьют случайно: не попадают в цель, однако сейчас я уверена, об этом говорят сами педагоги, ВСУ бьют по школам прицельно. Но учителя делают все возможное, чтобы у деток был праздник 1 сентября.

«Россия делает всё, чтобы нам было комфортно». Как сейчас организовано обучение детей на Донбассе?-1

Мария Полубан, начальник управления образования администрации Горловки:
К сожалению, мы уже второй год новый учебный год начинаем с использованием дистанционного обучения. Это связано только с безопасностью наших ребят. К сожалению, гарантировать, что детям будет безопасно в наших школах, мы не можем. Школа такая была одна на всю республику, это школа с инклюзивным обучением. Здесь есть дошкольные группы, где находятся детки с нарушением зрения. Тут школа была полностью готова, набраны дети, весь коллектив. И в результате прямым попаданием эта часть… Этой перегородки не было, здесь была сплошная дыра, сюда прилетел снаряд. Уже восстановлена перегородка, будут поставлены новые окна. Сейчас идет ремонт на крыше. Если Россия созидает и делает все, чтобы нам как новому субъекту Российской Федерации было комфортно, то это налицо. И мы видим, что творят украинские нацисты. Образовательные учреждения несут в себе идеологию государства. Когда открываешь букварь, на первой странице: с чего начинается Родина? И эти сволочи не дают возможности нашим детям открыть букварь и прочитать.

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# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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