Цифровизация, ревизия законодательства и развитие регионов – поговорили с Алексеем Васильевым

В чем слагаемые успешной работы с населением в решении проблем? Обсудим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, директором РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексеем Александровичем Васильевым. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Основное направление деятельности сенаторов – это законодательное. Какие законопроекты, разрабатываемые в вашей комиссии, вы бы отметили? «Наша комиссия очень серьезно подходит к таким вопросам»

Алексей Васильев, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Мы рассматриваем документы, которые приходят нам от различных министерств, ведомств. Конечно, мы можем и сами инициировать некий проект законодательства. Но вместе с тем, основные документы, которые мы рассматриваем, – это те, которые готовят министерства, ведомства. Что хотел бы отметить в законодательстве с учетом моего опыта уже сейчас, очень интересные были документы касаемо уголовного законодательства и административного. Почему? Потому что, несмотря на то, что документы уже приняты и вступили в силу, до сих пор ко мне обращаются люди, которые выражают свое мнение по принятым нормативным документам. Ну, к примеру, вот небезызвестная наркотическая статья. Мы, как парламентарии, долго обсуждали и с общественностью, и с правоохранительными органами в части привлечения к уголовной ответственности лиц в группе, которая реализовала наркотические средства. Если изначально была нижняя планка 10 лет, то мы приняли 8 лет. И вот сейчас все равно мамы тех лиц, которые находятся в заключении, они считают, что все равно это негуманно. А мамы тех лиц, которые попробовали наркотики, говорят наоборот, что это очень мягкое наказание. Поэтому здесь необходимо очень серьезно сохранить баланс. И поэтому эта работа очень серьезная. В том числе еще вот меня, например, очень волновал вопрос по поводу усиления ответственности жестокого обращения с животными. Некоторые говорят о том, что это же животные, это не люди. Но надо понимать социологию, статистику, где доказано, что 75 % лиц, которые когда-то истязали животных, это потенциальные в последующем преступники по уголовным статьям. В данной ситуации наша комиссия очень серьезно подходит к таким вопросам. Они непосредственно касаются жизни и здоровья людей. Надо серьезно подготовиться, обсудить всесторонне и после этого уже выверенно принимать решение. Что делается для ревизии законодательства по поручению Президента?

Виолетта Шаблинская:

Глава государства неоднократно говорил о том, что законы должны быть доступны и понятны каждому человеку. Язык должен быть простой. На ваш взгляд, насколько наша законодательная база доступна человеку, не имеющему юридического образования? Алексей Васильев:

Хочу сказать, что зачастую очень сложно даже нам, юристам, понимать, что прописано в том или ином документе. Поэтому на сегодняшний момент инициатива Президента о ревизии законодательства очень правильная. Я был на коллегии Министерства юстиции, там подводились первые итоги этой работы. И хочу сказать, что так достаточно серьезно все госорганы взялись за эту работу. Более того, хочу сказать, что на сегодняшний момент экспертный совет при Совете Республики, куда входят не только узкопрофильные специалисты, но и те, кто проверяет, и те, кто будет законодательство исполнять. И вот там, на этой площадке, очень выверенно подходят к любой позиции. Поэтому после того, как экспертный совет отработал вот этот документ, он будет понятен не только проверяющим, не только инициаторам, но и тем, кто будет его исполнять. Виолетта Шаблинская:

В стране активно идет цифровизация различных сфер, а что вы в этом плане можете отметить на примере областного кадастрового агентства? Цифровизация в кадастровом агентстве – что уже изменилось?

Алексей Васильев:

Наше предприятие в целом было отмечено уже множеством наград в сфере цифровизации, инноваций, но мы не остановились на достигнутом и двигаемся дальше. Сегодня тестируется программа БУСЕЛ – Белорусская универсальная система единой логистики, которая включает в себя 8 элементов. Два из них уже работают, три остальных находятся в тестовом режиме. Что имеется в виду? Вот, предположим, наш консультант, в неделю поступает ему 300 звонков. Уже за месяц эксплуатации вот этого помощника – искусственного интеллекта – уже 150. Что касается регистрации, если раньше вы приходите к нам с документами, и наш специалист тратит от 5 до 15 минут на изучение документов, то сегодня благодаря системе это две минуты, то есть увеличивается производительность. К концу года мы реализуем все восемь элементов, и тогда это будет единый кулак, который будет самостоятельно решать все вопросы, кого записать, какие документы посмотреть и какую консультацию дать. Искусственный интеллект помогает решать те процессы, в том числе не загружая других работников.