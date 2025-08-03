На Западе недовольны тем, что санкции не сумели замедлить экономический рост в России, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

«Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований», – говорится в материале.

Несмотря на ограничения, экономика России демонстрирует устойчивость.

По словам лидера РФ Владимира Путина, санкции навредили мировой экономике, но не смогли нарушить финансовую стабильность России. По его словам, Европа зашла в тупик, пытаясь применять в качестве инструмента воздействия санкции.

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