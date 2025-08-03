Польша продлила контроль на границах с Германией и Литвой до 4 октября

Польша продлевает контроль на границах Германии и Литвы до 4 октября. Об этом 3 августа заявил министр внутренних дел. Варшава приняла это решение несмотря на то, что оно противоречит принципу Евросоюза о свободном перемещении людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти пошли наперекор интересам Брюсселя, прикрываясь словами о необходимости поставить барьер на пути мигрантов, чтобы обеспечить безопасность страны. По словам министра, угроза проникновения нелегалов с восточных границ, о которой постоянно твердила Варшава, переместилась на западные участки.

Марцин Кервинский, министр внутренних дел Польши:

Я был на нашей восточной границе. И могу сказать, что нелегальная миграция перемещается оттуда на западные участки. Отсюда и решение продлить временный пограничный контроль с Германией и Литвой еще на два месяца – до 4 октября этого года. Сегодня принципиальный вопрос не только для нас, но и для наших партнеров по Европейскому союзу – закрыть, если можно так выразиться, путь для нелегальной миграции. Соответствующее распоряжение было передано в Европейскую комиссию для уведомления.

Напомним, Польша восстановила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой 7 июля. Пограничники при поддержке полиции и военных могут останавливать для выборочного контроля автомобили и проверять документы у граждан. В настоящее время на польско-немецкой границе проверки проводятся в 52 местах, а на польско-литовской – в 13.