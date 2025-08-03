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Экономист Киркегор: фон дер Ляйен заключила с Трампом ужасную сделку для ЕС

03 августа 2025 14:07
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Экономист Киркегор: фон дер Ляйен заключила с Трампом ужасную сделку для ЕС-0

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с лидером США Дональдом Трампом торговое соглашение, которое, по мнению старшего научного сотрудника аналитического центра Bruegel Якоба Киркегорда, оказалось крайне невыгодным для Европы. Об этом пишет РИА Новости.

«Все признают, что с торговой точки зрения это была ужасная сделка для Европы», – сказал он.

Однако он утверждает, что это необходимо для сохранения участия США в НАТО.

Согласно договору от 27 июля, почти весь экспорт из ЕС в США подлежит обложению 15-процентным тарифом. Евросоюз также обязался закупать американский СПГ, ядерное горючее и оружие. В то же время 50-процентные тарифы на сталь и алюминий остаются в силе, но могут быть пересмотрены.

Фото: pixabay

# Международная политика

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