В Ботаническом саду проходит фестиваль здорового образа жизни и саморазвития

Посетить зону йоги и ароматерапии, станцевать зажигательную латину и составить паспорт здоровья. Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни проходит в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы подготовили насыщенную программу для тех, кто стремится к гармонии тела и духа и хочет открыть новые грани себя. Все желающие могут попрактиковать асаны, заняться функциональными тренировками, зумбой и даже принять участие в групповом гвоздестоянии. Новинка этого года – мастер-классы по латиноамериканским танцам.

Мы приехали из Калининграда посетить Беларусь. Нам здесь очень нравится. Вот сегодня приехали в Ботанический сад, побываем на всех локациях, посмотрим красоты Ботанического сада. Мы очень счастливы.

Узнали о локации в Instagram, решили посетить, стало очень интересно, куча локаций. Хотим узнать побольше интересного о психотерапии, арома, как это влияет на здоровье. Пришли посмотреть, какие аромотесты, пройти ароматерапию, понюхать, посмотреть, подобрать свой аромат какой-то индивидуальный. Работает на фесте выездная поликлиника. Городской центр здоровья предлагает пройти диагностику и получить индивидуальные консультации. Также у гостей ботанического сада есть возможность посетить лекции и мастер-классы от специалистов в области медицины, психологии, личностного роста и фитнес-индустрии. А тех, кто желает заглянуть в глубины своего «Я», ждут зоны с играми сознания и ароматерапией.