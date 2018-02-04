«Талантливых, способных людей мы никогда не потеряем». Александр Лукашенко обсудил с учеными актуальные проблемы белорусской науки

Новости Беларуси. Беларусь сделала первый шаг на пути к построению интеллектуальной экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе об этом шла речь во Дворце Независимости – Александр Лукашенко вручил дипломы и звания ученым.

После официальной части церемонии глава государства пригласил ученых к открытому диалогу. Услышать слова «Всё хорошо!» из ее уст мечтают тысячи пациентов. Диагноз этой лаборатории способен разделить жизнь человека на «до» и «после» борьбы с онкологией. Или позволит вздохнуть спокойно, озвучив вердикт – предрасположенности к опухоли нет.

Анна Портянко, доктор медицинских наук:

Это самая загадочная болезнь, которая есть. Мы, наверное, про рак знаем уже очень много. Мне, например, интересно, почему он такой изменчивый, он всё время меняется. Человека начинают лечить, ему помогает лечение, какое-то время ситуация терапевтически очень благоприятная, но проходит лет пять – все уже забыли про этот рак, – и это заболевание возвращается.

Медицина – та сфера, от достижения ученых в которой напрямую зависят человеческие жизни. Трансплантология, кардиохирургия, нейрохирургия. В мире наших врачей не просто знают – доверяют свое здоровье пациенты из десятка стран.

Александр Белецкий, теперь уже академик, к этому званию шел почти 20 лет. А гордиться больше всего не количеством уникальных операций – учениками и мощной школой, которую удалось создать в стране.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Самое главное, что эти инновационные разработки используются не только у нас в стране, но и за ее пределами. Мы учим наших коллег зарубежных, даем мастер-классы, проводим показательные операции. Раньше этого не было. Звание действительного академика – вершина научной деятельности. Александр Валентинович – один из пяти человек, которые покорили ее в Год науки. Маститый ученый признается: вновь почувствовал себя студентом – претендовали на звание 29 человек. Всё решилось тайным голосованием. Среди теперь уже коллег и тот, кто в науку превратил любовь к родному языку. Александр Лукашанец уверен: «матчына мова» – не только красота речи – важный элемент самоопределения нации.

Александр Лукашанец, первый заместитель директора по научной работе Центра исследования белорусской культуры языка и литературы Национальной академии наук Беларуси:

Мы маем вельмі багатыя, працяглыя, гістарычныя, культурныя традыцыі, што наша мова развівалася на працягу многіх стагоддзяў, і ўжо нават у XV стагоддзі яна была на ўзроўні многіх еўрапейскіх моў. Быть впереди, совершать открытия, которые еще сегодня кажутся научной фантастикой. Именно этого ждут от ученых и государство, и простые люди. Тем более, 2017 год, который прошел под знаком науки, стал своеобразным плацдармом для новых свершений. Принят стратегический документ – «Программа развития-2040».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Звание доктора наук, профессора, члена-корреспондента, академика – это не только дань вашим заслугам, но и большой кредит доверия. И мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. Вообще, вы добились многого, наверное, всего в своей жизни, но это не значит, что вы должны остановиться, потому что еще важнее – оставить после себя след в виде своих учеников. Результаты вашего труда должны применяться на практике, служить на благо людей и страны и после вас.

Встреча во Дворце Независимости – не просто момент торжественный – возможность поговорить по душам. Президент сравнивает науку с непрочитанной книгой. Сенсационные открытия – товар штучный: не каждый за свою научную жизнь успевает вписать свое имя в историю. Андрей Иванец – один из тех, за кем большое научное будущее. Однажды он не побоялся круто изменить свою жизнь. Чемпион мира по пауэрлифтингу оставил спорт и всерьез занялся наукой. Сегодня Андрей Иванец – один из самых молодых докторов наук. Занимается очисткой воды без реагентов. Говорит, нашел себя в том, чтобы разработки были интересны не только ему самому – приносили реальную пользу.

Андрей Иванец, заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Мы решаем как традиционные задачи, которые наиболее волнуют наши предприятия нашей страны – это очистка подземных вод, хозяйственного питьевого водоснабжения. Также решаем достаточно специфические задачи: такие, как очистка жидких радиоактивных отходов от радионуклидов, что особенно актуально с связи с тем, что у нас сейчас строится первая Белорусская атомная электростанция.

Но сегодня мало придумать, важно внедрить инновацию в реальный сектор. Проще говоря «продать» изобретение. И здесь должны включаться качества менеджера – то, чего зачастую им, привыкшим трудиться в тишине лабораторий, так не хватает.

Александр Лукашенко:

Известная проблема: я изобрел великое, а вот эти вредные Семашко и другие не берут мои изобретения. Вот так честно и искренне. Это насколько сейчас актуально?

Александр Маляревич, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета:

Ученый не всегда умеет хорошо донести свою идею до промышленников – того, кто реально это делает.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Если есть разработки – приходите, мы поможем. Мы выстроили сейчас прямые отношения с рядом предприятий крупнейших, чтобы сразу внедрять там все законченные разработки. Сегодня ученые делают одно дело, в которое каждый привносит свой опыт. Вмести – своими руками и светлыми головами – они строят Беларусь интеллектуальную. Накануне больших олимпийских стартов говорили о стране спортивной.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Есть определенные сложности взаимодействия, то есть наши тренеры, к сожалению, консервативны и не всегда должным образом воспринимают те инновации, которые есть сейчас в спортивной науке. В том числе клубы и федерации не всегда финансово вкладываются в разработки, науку. Я подчеркну, что массовостью мы не возьмем – только современными передовыми методиками. Занятие наукой – зачастую дело не зрелищное. Кропотливый труд, на который могут уйти не год – десятилетия. Да и успех – дело капризное. Все тонкости процесса на уровне государства понимают и воспринимают. Талантливым ученым готовы оказывать поддержку.