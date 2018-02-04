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«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?

04 февраля 2018 16:49
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Новости Беларуси. Белорусская оборонная промышленность в последние годы демонстрирует настоящие чудеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За невероятно короткий срок наши оружейники создали новую отрасль ВПК – ракетостроение. А экспорт продукции отечественного военпрома перевалил за миллиард долларов.

Беларусь сегодня – в двадцатке крупнейших мировых производителей и экспортеров оружия.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-1

Юрий Самуль, начальник сектора обработки информации и математического моделирования «КБ Радар» – управляющей компании холдинга «Системы радиолокации»:
Самолеты стратегического назначения, бомбардировщики, истребительная авиация противника. Цели – типа воздушный шар, баллистические объекты.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-4

Это уникальный комплекс. Подобные есть и в других странах мира. Но только те радиолокационные станции развертываются вручную при помощи 10-15 человек, и на это уходит несколько часов. Для белорусского «Востока» достаточно 6-8 минут. Для сравнения: это длительность стандартного сюжета в программе «Неделя». А весь процесс автоматизирован.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-7

Сейчас локатор просматривает 350 километров. А в 2018 году конструкторы готовы повысить дальность действия РЛС до полутысячи километров. Три такие машины полностью закроют небо Синеокой. Товар – штучный. Стоимость даже трех таких макетов сравнима с ценой белорусского кроссовера Geely Atlas. Но возможности станции – бесценны.

Юрий Самуль:
Метровый канал хорошо обнаруживает объекты, выполненные по технологии стелс. Там невозможно принять адекватных мер защиты против электромагнитного излучения метрового диапазона. И хорошо обнаруживает объекты типа крылатой ракеты.

Правда, есть у этой РЛС и недостаток: низколетящие цели – не ее диапазон.

А здесь – поле деятельности для этой системы. Слово «поле» звучит в прямом значении: видит всё вокруг: от нуля – с низин, где выпадает роса, до 3 километров.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-10

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-12

А вот это – «Гроза» – как молния, способна вывести из строя любой беспилотник и даже спутник. Это называется «спуфинг». С ним знакомы лишь четыре страны в мире. В том числе Беларусь. Вся остальная информация – не для эфира.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-15

В этих руках, можно сказать, ключи от неба. Хотя сами специалисты отмечают: ключи – в руках военных ПВО и ВВС, а они лишь их выпускают.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-18

Анатолий Костеев, заместитель директора по ВЭД ОАО «КБ Радар» – управляющей компании холдинга «Системы радиолокации»:
Это те средства, которые являются действительно средствами сдерживания, создающие единое радиационное поле на территории Республики Беларусь, и которые позволяют за счет того, что создано единое радиационное поле, представлять информацию средствам ПВО для дальнейшей работы.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-21

Сферы радиолокации и радиоэлектронной борьбы, можно сказать, конек белорусской «оборонки». Научная школа создателей комплексов ПВО сформировалась еще при Союзе. Даже наша Военная академия выросла из легендарного высшего инженерного зенитного ракетного училища.

Еще одна фишка интеллектуального оружия белорусского ВПК – системы управления: от штабных машин и солдат-роботов до программного обеспечения для генштаба.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-24

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-26

Игорь Быков, заместитель директора по БАК, навигации и средствам связи ОАО «АГАТ – системы управления»:
Выполнить задачу и обезопасить человека. Для этого используются роботы-манипуляторы, которые осуществляют и разведку (то есть дистанционно передается изображение), и механически – выполняют то, что должна была бы выполнить рука человека.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-29

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-31

Теперь по нашим радиолокационным и системам управления Беларусь знают не меньше, чем по БЕЛАЗам и тракторам.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-34

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-36

К тому же, наше машиностроение помогло развить «оборонку», во всех смыслах стало платформой для военно-промышленного комплекса. И радиолокационные станции, и легендарный «Полонез» – на шасси МЗКТ. В таком сочетании легче продвигаться на экспорт. За 2017 год экспортный портфель заметно потяжелел в долларовом эквиваленте.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-39

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-41

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-43

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-45

Олег Двигалев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Говорим уже о миллиардах. Мы превысили стоимость миллиарда. Кстати, по оценкам мировых ведомств, на рынке вооружения Республика Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортеров вооружения.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-48

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-50

На наших радарах – как на ладони всё воздушное пространство Беларуси, а на карте экспорта этих самых РЛС – всё больше и больше стран. За 2017 год количество государств-покупателей и экспортная выручка выросли на 15 %. Высокотехнологичное вооружение оборонного комплекса Беларуси завоевало признание военных почти 70 государств мира.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-53

 

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-56

Эта сфера насколько прибыльная, настолько самая подходящая для промышленного шпионажа. Но сама суть – даже не в этих микросхемах, а в их информационной насыщенности. ПО украсть или повторить невозможно.

Очередное задание для белорусских умов – создание полностью своих ракет и для модернизированного «Бука», и для «Полонеза». Он уже попал в шорт-листы оборонных заказов стран ОДКБ.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-59

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Мы получили хорошие ракетные комплексы. Сейчас находимся на втором этапе всех этих работ. Его суть заключается в увеличении локализации ракеты. Комплексы все, в целом, белорусские, ракеты – частично не наши. Сейчас задача, чтобы они были полностью белорусского производства.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-62

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-64

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-66

Ракетостроение – это уже новая высота и направление для белорусской «оборонки». До этого ведь смогли завоевать свои ниши: военной техники и технологий. Как пример победного сочетания – этот разведывательно-огневой модуль. Вся информация – от картографической до количества сил противника – на планшете у бойцов и командира. Боеприпасов – на три дня. Такие крепости на колесах требуются в современных конфликтах. Запрос именно на такие разведывательно-информационные машины сформировал даже Пентагон. А интеллектуальные «Волоты» из Беларуси – уже на ходу.

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-69

«Беларусь уверенно входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения». Чем может похвастаться оборонный комплекс страны?-71

# общество # Фотофакт # Олег Двигалев # Станислав Зась # Игорь Быков # Вооруженные силы Республики Беларусь # Анатолий Костеев # Юрий Самуль

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