«Сотрудничество с ФБР – это не самоцель, это насущная необходимость». Интервью председателя СК программе «Неделя»

Новости Беларуси. На неделе в США был подписан меморандум о взаимопонимании между ФБР и Следственным комитетом Беларуси. Следующий логический шаг – двусторонний договор об оказании правовой помощи между странами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие перспективы сотрудничества у ФБР и Следственного комитета? Как наши следователи помогают американским коллегам задерживать киберпреступников? Интервью с председателем СК Иваном Носкевичем, вернувшимся с переговоров с американцами.

Иван Данилович, только-только вы вернулись из Соединенных Штатов Америки. Без преувеличения, пожалуй, этот визит можно считать на самом деле историческим, потому что на очень высоком уровне встречи прошли. ФБР – такая влиятельная структура. Что на данный момент ее связывает после этого визита со Следственным комитетом Беларуси? Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Был действительно хороший рабочий визит. Это результат планомерной, давней работы всего Следственного комитета, которая началась еще ровно два года назад, когда проходило заседание итоговой годовой коллегии Следственного комитета, на котором присутствовал глава государства.

Нам, помимо прочего, была поставлена четкая задача: развивать очень активно международное сотрудничество. Сотрудничество с ФБР (собственно, как и сам визит) – это не самоцель, не реализация каких-то своих амбиций. Это насущная необходимость, поскольку расследование преступлений, особенно в сфере кибербезопасности, не позволяет нам работать в одиночку: ФБР – со своей стороны, мы – со своей стороны. Поскольку любой преступник, который более-менее владеет компьютерными технологиями, спокойно может нажать кнопку на клавиатуре своего компьютера в Беларуси, а деньги снимутся со счета в Соединенных Штатах Америки либо на абсолютно другом конце света.

В эру глобализации насколько ФБР со своими огромными базами может быть полезно в раскрытии таких преступлений? Иван Носкевич:

Базы данных у них очень обширные, очень значимые для нас. У них есть прямой доступ не только к своим базам данных, но и к базам данных монстров компьютерных технологий. Без ФБР нам туда путь либо закрыт, либо же мы можем проделать иногда многомесячную работу. Иногда годами ждем какой-то информации от этих участников компьютерного рынка. Нам интересна их система профессиональной подготовки. Когда мы побывали в Академии ФБР в городе Куантико, мы действительно увидели, что профессиональная подготовка ФБР стоит на высочайшем уровне.

Там ведь целый город тренировочный построен для будущих агентов. Какие навыки могли бы нашим следователям пригодиться? Иван Носкевич:

Да, действительно, там выстроен отдельный городской район, в большей степени для подразделений разведки. Там есть возможность отработки конкретных моделей освобождения заложников, конкретных моделей осмотра места происшествия. Там целый городок построен для отработки навыков вождения. Великолепный тир. Там несколько тиров: на открытом воздухе и в зале.

Система подготовки в этой Академии построена на том, что берутся люди уже с определенным уровнем и профессиональных знаний, и образования. Из нескольких тысяч человек отбирается несколько десятков для этой подготовки. Они проходят 20-недельные курсы, после которых отсеивается порядка 60-70 % людей.





Можно ли белорусского специалиста туда направить? Иван Носкевич:

Безусловно, мы не тратили время зря и договорились о том, что в ближайшее время тоже предоставим своих кандидатов. Первоначальные требования достаточно лояльные: совершенное владение английским языком. Все остальное проверяется уже на месте, в первую очередь – уровень физической готовности.

Структура славится своей независимостью, иногда, может быть, ревностным отношением к ЦРУ. А какое у вас, после того, как увидели своими глазами, впечатление осталось?

Иван Носкевич:

Для нас было интересно то, что называется FBI investigation, то есть расследование преступлений. Это и расследование преступлений, где выступают потерпевшими несовершеннолетние. Это и преступления в сфере борьбы с коррупцией. Если нам удастся подписать договор об оказании правовой помощи по уголовным делам, к которому, собственно, мы стремимся, то, конечно же, активизируется совместная деятельность по обмену информацией, по обмену опытом и по этим категориям уголовных дел.

Есть раскрытые и успешные дела, в которых ущерб исчислялся миллионами долларов. Без такой взаимопомощи раскрыть их было бы, пожалуй, невозможно? Иван Носкевич:

Начиная с 2015 года, у нас в расследовании появились уголовные дела, в которых потерпевшими были либо государственные органы, либо тысячи, десятки тысяч граждан Соединенных Штатов Америки. А злоумышленники либо находились на территории Республики Беларусь, либо они были белорусами по национальности, и совершались преступления на территории республики.

Таких дел уже несколько. Я могу привести примеры, когда мы раскрывали преступления в отношении злоумышленников из Бреста, Могилева. Там очень много хакеров, которые причинили многомиллионный ущерб субъектам хозяйствования и физическим лицам, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, в настоящий момент находится в разработке одна преступная группа, которая работает в том числе на территории Республики Беларусь.

Насколько вообще информационные технологии активно внедряются? Иван Носкевич:

Будущим досудебного уголовного производства скоро будет являться электронное уголовное дело. В идеальной модели его еще не существует ни в одной стране мира, в том числе и в США. Некоторые элементы электронного уголовного дела мы подсмотрели в ходе своих командировок у наших коллег из Грузии, Армении. У себя мы пытаемся внедрить ЕАИС – Единую автоматизированную информационную систему – одним из элементов которой электронное уголовное дело должно являться. Как скоро оно появится – трудно пока сказать, это зависит от многих составляющих. Во-первых, интеллектуальная составляющая: нам нужны дополнительно мозги для того, чтобы создать программное обеспечение. Конечно же, нужны дополнительные средства – это удовольствие достаточно недешевое.