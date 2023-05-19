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Талай: Запад готов сражаться, уцепившись своими кровавыми зубами – Украину уже разорвали

19 мая 2023 16:08
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Я понимаю, что Запад всегда был нам враждебен, но это хотя бы был Запад Гете, Шекспира, Данте – Запад великого духа. А вот эта мелочная грязь – что это такое?  

Талай: Запад готов сражаться, уцепившись своими кровавыми зубами – Украину уже разорвали -1

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:  
Это паразиты, те старые кланы, семьи, которые привыкли в золоте жить. Они не могут уже по-другому посмотреть на справедливый мир, где каждому по его способностям. Они не могут просто нутром своим принять. Они готовы сражаться, уцепившись своими кровавыми зубами. Уже разорвали нашу бедную Украину. Но как они преуспели в информационных технологиях, мы видим.  

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Талай # Фотофакт

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