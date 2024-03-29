Талай: нам объявлена война, это конкретно надо всем понимать

Григорий Азаренок, Алексей Талай в эфире «Соловьев LIVE».







Григорий Азаренок, СТВ:

Во время Великой Отечественной войны самая страшная была обязанность – это писать похоронки. Я вот тоже сейчас вынужден зачитать сообщение Посольства Беларуси в России.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года. Искренне благодарны врачам московской больницы им. Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжело раненого белоруса. Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего. Посольство оказывает всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке тела Алима Кошеварова на Родину»

Он вступил в сопротивление с террористами, с убийцами. Он пытался оказать им сопротивление. Они в упор расстреляли его очередью. Наш житель Бобруйска. Семья осталась сиротами. Мужик поехал заработать на баню. Поехал подзаработать денег. Ну, потому что белорусы часто туда-сюда ездят, зарабатывают наши люди. И поехал отдохнуть. Послушать группу, которую любят среднее поколение. И вот дети остались без отца.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Мир меняется, и мир уже не тот и никогда, наверное, не будет прежним.

Нам необходимо привыкать к этим новым реалиям, быть усидчивыми, быть внимательными, обращать на происходящее особое внимание, особенно в людных местах. Учить этому наших детей, говорить им об этом, о том, что идет действительно война. Я помню, когда еще в 2022-м году я давал интервью, как оказалось, это были вот эти вот пятиколонные СМИ, и они потом высмеивали меня, что Талай, мол, говорит о том, что мы должны, белорусы, готовить детей к войне. Мол, вот что же за такой человек. Безногий, безрукий, сам когда-то подорвался на мине. Но действительно, мы видим, что я был прав. Если мы желаем, чтобы наши дети могли выдержать происходящее событие, давление извне. В том числе, могли правильно реагировать на ту информационную повестку, которая идет к ним в умы и сердца через интернет, через социальные сети, чтобы они могли этому сопротивляться.

На самом деле сегодня все общество, мы должны стрепенуться и постараться выжить. Нам объявлена война, это конкретно надо всем понимать. И они не остановятся. Сегодня решается судьба их вот этого некогда однополярного мира. И если мы не сдюжим, если мы вот где-то сейчас пропустим удар.



Григорий Азаренок:

Да, как в день Хатыни произошло. Да, придут и загонят всех в сарай, подожгут и будут смеяться. Будут уничтожать, будут убивать, будут расстреливать, расчленять. Как это они делают с пленными в Украине. Каждый город освобождают. Там везде вот эти библиотеки, так называемые подвалы. Вы об этом очень хорошо знаете.

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