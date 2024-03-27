Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим детали произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле» и поговорим об украинском следе в теракте. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:

Завтра, 28 марта, День Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Тех, кто берет на себя всю самую слизь. Они работают каждый день. И мы благодаря им очень сильно узнаем наше общество. Не в благостных репортажах, где чудесная молодежь… Да и Батька от этого всегда одергивает – не надо вот этого: «Вы наше будущее», поклоняться и так далее. Где все едины и всё хорошо. А ГУБОП на своем скромном ресурсе показывает, а какие мы на самом деле есть и кто рядом с нами живет. Какие у вас слова есть перед праздником к нашим мужикам?