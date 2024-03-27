Прямой эфир

Андрей Муковозчик: ГУБОПиК – зеркало нашего общества. Они показывают нам тёмную сторону

27 марта 2024 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим детали произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле» и поговорим об украинском следе в теракте. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:
Завтра, 28 марта, День Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Тех, кто берет на себя всю самую слизь. Они работают каждый день. И мы благодаря им очень сильно узнаем наше общество. Не в благостных репортажах, где чудесная молодежь… Да и Батька от этого всегда одергивает – не надо вот этого: «Вы наше будущее», поклоняться и так далее. Где все едины и всё хорошо. А ГУБОП на своем скромном ресурсе показывает, а какие мы на самом деле есть и кто рядом с нами живет. Какие у вас слова есть перед праздником к нашим мужикам?

Андрей Муковозчик: ГУБОПиК – зеркало нашего общества. Они показывают нам тёмную сторону-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Во-первых, работайте, братья! Это первое, основное. Это и благодарность, и поклон, и уважение, это и просьба не останавливаться. А вообще, если шире брать, то ГУБОПиК – это ведь зеркало на самом деле. Они ведь нам показывают действительно нашу обратную, темную сторону. И все эти недоумки, которые ГУБОП клянут, они же не понимают, что ГУБОПиК – это же тоже кусочек нашего общества. Вы их не узнаете, когда они пройдут в штатском, пройдут по улице.

Григорий Азаренок:
Честные, скромные.

Андрей Муковозчик:
Нормальные ребята, скромные мужики. Только взгляд, наверное, цепким будет.

Григорий Азаренок:
Это профессиональное.

Андрей Муковозчик:
Это же надо еще научиться различать. Спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо вам за то, что вы бережете покой большинства законопослушных граждан. Спасибо вам за то, что самым понимающим вы показываете, какие мы на самом деле. Мы не пушистые в целом, мы разные, мы хотим быть лучше. Вы нам помогаете это сделать.

Читайте также:

Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал

Григорий Азаренок: «Трагедия в «Крокусе» показала, кто есть кто»

# общество # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик

Другие новости рубрики

Все новости
К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных
27 марта 2024 19:58

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?
27 марта 2024 19:49

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?

Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»
27 марта 2024 19:43

Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?
27 марта 2024 19:07

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?
27 марта 2024 19:01

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал
27 марта 2024 18:55

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных
27 марта 2024 18:32

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных

В Витебске проходит конкурс на лучшего спасателя-высотника
27 марта 2024 18:08

В Витебске проходит конкурс на лучшего спасателя-высотника

«Ребёнок впитывает как губка». Психотерапевт рассказала, как мотивировать к чтению
27 марта 2024 18:00

«Ребёнок впитывает как губка». Психотерапевт рассказала, как мотивировать к чтению

«Ребёнок приучается к чтению ещё в утробе матери». Вот с каких книг стоит начинать
27 марта 2024 17:59

«Ребёнок приучается к чтению ещё в утробе матери». Вот с каких книг стоит начинать

В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей
27 марта 2024 17:33

В Минской области засеяли 10% от всех отведённых под яровые площадей

В Воложине создают летопись районной милиции
27 марта 2024 17:33

В Воложине создают летопись районной милиции