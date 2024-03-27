Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим детали произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле» и поговорим об украинском следе в теракте. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Григорий Азаренок, СТВ:
Завтра, 28 марта, День Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Тех, кто берет на себя всю самую слизь. Они работают каждый день. И мы благодаря им очень сильно узнаем наше общество. Не в благостных репортажах, где чудесная молодежь… Да и Батька от этого всегда одергивает – не надо вот этого: «Вы наше будущее», поклоняться и так далее. Где все едины и всё хорошо. А ГУБОП на своем скромном ресурсе показывает, а какие мы на самом деле есть и кто рядом с нами живет. Какие у вас слова есть перед праздником к нашим мужикам?
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Во-первых, работайте, братья! Это первое, основное. Это и благодарность, и поклон, и уважение, это и просьба не останавливаться. А вообще, если шире брать, то ГУБОПиК – это ведь зеркало на самом деле. Они ведь нам показывают действительно нашу обратную, темную сторону. И все эти недоумки, которые ГУБОП клянут, они же не понимают, что ГУБОПиК – это же тоже кусочек нашего общества. Вы их не узнаете, когда они пройдут в штатском, пройдут по улице.
Григорий Азаренок:
Честные, скромные.
Андрей Муковозчик:
Нормальные ребята, скромные мужики. Только взгляд, наверное, цепким будет.
Григорий Азаренок:
Это профессиональное.
Андрей Муковозчик:
Это же надо еще научиться различать. Спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо вам за то, что вы бережете покой большинства законопослушных граждан. Спасибо вам за то, что самым понимающим вы показываете, какие мы на самом деле. Мы не пушистые в целом, мы разные, мы хотим быть лучше. Вы нам помогаете это сделать.
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