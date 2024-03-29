«Здесь мирно, спокойно. Мы под защитой». Белоруска рассказала, за что любит жизнь в агрогородке

Агрогородки – слово с белорусской этимологией и авторством Президента. Чтобы превратить в результат, на карте Беларуси определили 1 481 точку. В числе критериев – демографический и производственный потенциалы, развитая транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. Сельская жизнь с комфортом городской или же городская со всеми плюсами сельской? Как посмотреть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны построить жилье, подвести газ, холодную воду. Мы должны человеку это сделать. Агрогородок – это как центр этой хозяйственной единицы крупнотоварного предприятия. Когда молодой человек приезжает, видит, что здесь воздух свежий, в любую погоду можно ходить по асфальту, что здесь нормальные условия для жизни, все, это он здесь получит. Он будет стремиться сюда. Продовольственная безопасность в Беларуси на высоком уровне. Вот как возрождали села и деревни после распада СССР – подробности здесь. Агрогородки стали центральным звеном возрождения села, по сути, обликом страны: привлекательным и с белорусским колоритом. Обновили свыше 45 тысяч социальных объектов и построили более 8 тысяч домов. Отправляемся в агрогородок, в истории которого четыре визита главы государства. Во многом сегодня эталон в развитии некогда нового подхода. Свое производство и переработка – магнит, который притягивает жизнь.

Татьяна Хроменкова, жительница агрогородка Беловежский:

Агрогородок сильно разросся. Мои родители живут в центре Беловежского, мы когда-то сюда, где сейчас живем, здесь было поле, мы бегали и думали, что так далеко. Никогда не думала, что здесь когда-то будут дома. Сейчас отдельно школа искусств, гостиницы, наверное, не было. Все благоустроенно стало.