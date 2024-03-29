Азарёнок о предателях Родины: «Мы в обществе должны быть абсолютно нетерпимы к этой мерзости!»

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть еще взятый на этой неделе террорист, который хотел границу перейти. У него не получилось, ему за это сказали: ну ладно, иди взорви железную дорогу. Пойдет по терроризму. На смертную казнь. А есть еще подонок, который снимал передвижение военной техники. Пойдет по шпионажу. Не просто – там и содействие экстремизму, и по шпионажу. А если окажется, что военный или госслужащий, – измена государству. Расстрел.

Лоб зеленкой помазали – и дерьмо не ходит по земле. Раскаиваются они. Уж не знаю, грехи отпускать Господа Бога прерогатива. А мы в обществе должны быть абсолютно нетерпимы к этой мерзости.

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