Такого не видели ни в Беларуси, ни в мире! «Бацькава булка» в Свислочи – репортаж с фестиваля

Новости Беларуси. Аромат душистого хлеба, сдобные угощения, поражающие воображение, и атмосфера уютного семейного праздника. Самый вкусный каравай-фест развернулся в Свислочи. Уникальный фестиваль, аналогов которому нет не только в Беларуси, но и во всем мире, зародился благодаря Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попробовав в Свислочи душистую плетенку, приготовленную по традиционному рецепту, глава государства был впечатлен и заметил, что ее вкус напоминает детство. Так плетенка с легкой руки местных жителей и стала называться «Бацькавай булкай». Так какая же она на вкус и как самому испечь румяную плетенку? Рецепты домашнего хлеба и теплого праздника – в репортаже Галины Буро.

Церемония открытия фестиваля. Главный каравай праздника к сцене белорусский богатырь притянул на тракторе – в этом весь путь от зерна до хлеба. А потом всей площадью сделали карту Беларуси из маленьких бацькавых булочек. И все вместе подпевали песне, которая уже стала настоящим гимном каравай-феста.

Певица Алина Чижик сама написала музыку для композиции. Песню подхватили, ее поют на праздниках и дожинках. Подробности.

Весь райцентр погрузился в яркий и очень вкусный праздник, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в мире. В центре внимания знаменитая на всю страну «Бацькава булка», вкус которой напомнил нашему Президенту детство. Два года назад во время посещения свислочской хлебопекарни Александру Лукашенко предложили отведать продукцию. И он высоко оценил именно эту румяную плетенку, которую пекут по традиционному местному рецепту. Тогда еще никто и подумать не мог, что после выхода репортажа в эфир в эту хлебопекарню начнут ехать люди, только уже не за плетенкой «Оригинальной», а именно за «Бацькавай булкой». Так из народа и родилось сначала название, а потом и очень душевный каравай-фест.

Когда Президент посетил нашу хлебопекарню, он сказал, что у нас самая вкусная булка, самый вкусный хлеб. Поэтому решили в честь вот этого создать такой прекрасный фестиваль. Если бы он тогда не приехал, этого праздника бы не было. «Батька – это тот, кто за дом, на ком все держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи. Желающих научиться готовить ту самую булку хоть отбавляй. Не удержался даже генеральный директор СТВ. Сам заплел хлебные косы, сам отправил в печь.

Печем хлеб, «Бацькаву булку». Кстати, о печи, люди говорят, даже символично, что на улице жара – температура как раз для «Бацькавай булкі». Небесная канцелярия благоволит – гостей тысячи. Им попробовать ароматную плетенку со вкусом детства предлагали прямо на улице. На фестивале не обошлось без настоящей битвы вкусов: был объявлен конкурс на лучший каравай.

Галина Буро, корреспондент:

На фестивале можно увидеть настоящие произведения хлебопекарного искусства. Лучшие мастера со всей страны представили свои произведения к Году мира и созидания: аисты, голуби, комбайн. Все из теста, даже вот такой храм. Это уменьшенная копия гродненского Свято-Покровского кафедрального собора.

Поразили зрителей и работы мастеров Белкоопсоюза. 6 областных организаций потребкооперации представили на суд жюри свои арт-композиции. Главная идея – белорусская семья – путь к миру и созиданию во благо будущего Беларуси. Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста? Белкоопсоюз является одним из трех крупнейших производителей хлебобулочной продукции в стране и устойчиво занимает около 15 % белорусского каравая по объемам производства.

Валерий Мариничев, заместитель председателя правления Белкоопсоюз:

Потребительская кооперация всегда отличалась тем, что у нас пекари высокого уровня. Мы участвуем во всех хлебных конкурсах, которые проходят в Республике Беларусь. На данном фестивале представлены все области у нас. Но хлеб пекут не только профессиональные пекари, но и простые белорусы.

Ольга Перехвал, владелица личного подсобного хозяйства:

Каравай – это фундамент семейной жизни. Усё, што святое ёсць у сямейным дабрабыце, я ўладкавала ў гэтым караваі. Ён увабраў пяшчоту маці, усмешку кожнага дзіцяці, пяшчоту рук, любоў да хлеба.