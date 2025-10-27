В Минске обсудили вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве

В центре дискуссий – суверенитет и безопасность. В преддверии III Минской конференции по евразийской безопасности в Минске состоялся масштабный экспертный диалог. Участники искали общие подходы к выстраиванию новых форматов взаимодействия на континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос деэскалации глобальной напряженности сохраняет остроту, однако на международной арене наметились первые признаки позитивных сдвигов. Как отмечают эксперты, если три года назад Вашингтон и Брюссель занимали жесткую конфронтационную позицию в отношении Востока, то теперь их риторика изменилась: даже администрация США при Дональде Трампе, несмотря на сохраняющуюся нестабильность, сигнализирует о готовности к диалогу. Это позволяет с осторожным оптимизмом говорить о возможности завершения украинского конфликта политико-дипломатическим путем.

Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук:

Конфликт в Украине будет завершен, я уверен, что он будет завершен политико-дипломатическим путем, рано или поздно. Другое дело, сколько уйдет на это время и в каком формате это урегулирование произойдет. А нам нужно думать о том, что будет на следующем этапе развития ситуации в Европе.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Мы рассматриваем будущее, и мы традиционно смотрим на те возможности евразийской интеграции, которые дает нам мир, дает нам геополитика нынешняя. И пытаемся выстроить какие-то прогнозы, обеспечив ими уже основную площадку.

Ключевым элементом системы безопасности в Евразии остается ОДКБ. В приоритете сейчас создание эффективных инструментов оперативного реагирования на кризисы и предотвращения конфликтов. В этом контексте Организация выступает с инициативой по формированию институтов солидарного развития, содействующего многостороннему взаимодействию государств-участников.