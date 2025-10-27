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Боуз: после слов Путина о «Буревестнике» провал «Фламинго» Зеленского очевиден

27 октября 2025 13:34
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Боуз: после слов Путина о «Буревестнике» провал «Фламинго» Зеленского очевиден-0

После заявления лидера РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерной установкой журналист Чэй Боуз обратил внимание на провал украинского проекта «Фламинго» в социальной сети X. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, разработка, финансируемая Западом, оказалась несостоятельной. Ранее Путин сообщил, что ракета пролетела 14 000 километров за 15 часов, успешно выполнив маневры.

На этом фоне Владимир Зеленский признал технические проблемы и задержки с финансированием «Фламинго», который ранее планировалось запустить в серийное производство.

Западные СМИ выразили сомнения в его эффективности, а компания Fire Point, связанная с проектом, оказалась замешана в ряде скандалов.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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