Радужный душ, показ мод и дискотека. Чем запомнился второй день фестиваля «Вытоки»?

Новости Беларуси. Много спорта и музыки. Атмосфера праздника царит в Костюковичах, где подходит к концу второй день фестиваля «Вытоки». Совсем молодой, но уже такой любимый праздник собрал на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Вытоки» – это не только про спорт. Фестиваль обрастает новыми идеями, среди которых объединения белорусов вокруг родной культуры. Слава о нем шагает по стране, и его с нетерпением ждут в каждом регионе. Самые яркие эмоции в материале Юлии Мычки.

Такого масштабного праздника Костюковичи еще не видели. Для местной детворы фестиваль «Вытоки» – самое главное событие этого лета и, пожалуй, последний шанс перед школой отдохнуть по полной. И если вчера гости были вовлечены в культурную программу, то сегодня ставки на спорт и активный отдых.

В этом году организаторы расширили и наполнили проект оригинальными локациями. Среди новинок – олимпийский забег, где на старт вышли около 500 ребят в возрасте до 9 лет. Один из участников во время движения потерял обувь, но не сошел с дистанции, а дошел до финиша. И это, пожалуй, самое яркое доказательство, которое отражает заинтересованность детворы в происходящем.

Александр Краевич, первый заместитель председателя Белорусской федерации карате:

Это очень здорово, потому что здесь, в Костюковичах, или где-то в районном центре есть люди, которые (вот эти наши звездочки), сегодня попробовав, придут в секцию в сентябре. И, может быть, в этой секции вырастет олимпийский чемпион.

Лилия Лукашенко, директор галереи «АртХаос», соорганизатор фестиваля «Вытокі»:

Семейный праздник, семейное времяпрепровождение. Здесь находят интерес люди разного возраста: это и детки, и взрослые. Это хорошая возможность провести праздник вместе, друг с другом.

Семья Анженковых уже отпрыгала на классиках, следующая остановка – хоккей на траве, и это только начало. А ведь праздник они не просто ждали, а даже готовились.