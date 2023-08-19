Как рождался гимн фестиваля «Бацькава булка» и почему он стал хитом? Рассказала певица Алина Чижик

Новости Беларуси. Праздник трудолюбивых хлеборобов и пекарей, уважения к труду и дань национальным традициям. В Свислочи торжественно открыли каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник трудолюбивых хлеборобов и пекарей, уважения к труду и дань национальным традициям. В Свислочи торжественно открыли каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что главный хлеб праздника привезли к сцене прямо на тракторе – в этом весь путь от зерна до хлеба. Ярким акцентом открытия стала созвучная названию фестиваля композиция от певицы Алины Чижик, которая является и автором музыки. С первых нот песню подхватили гости. Гимн фестиваля подпевала вся площадь.
Алина Чижик, певица:
Режиссер этого фестиваля Ольга Богданович является еще и поэтессой, написала стихи и предложила сделать хит этого фестиваля. Почему бы и нет? За три дня написался гимн фестиваля с одноименным названием «Бацькава булка», и этот хит стал не только символом фестиваля «Бацькава булка», но также и песней всех «Дожинок».
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Весь райцентр погрузился в яркий и очень вкусный праздник, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в мире. Здесь собраны шедевры хлебопекарного искусства. Лучшие мастера со всей страны представили свои произведения на тему Года мира и созидания: изображения знаменитых людей Беларуси, аисты, голуби, комбайн! А в центре внимания знаменитая на всю страну «Бацькава булка».
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