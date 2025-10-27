Экономический суд СНГ собрался в очном формате впервые с 2016 года

Впервые за 9 лет экономический суд СНГ собрался в очном формате в Минске для разъяснения норм одного из документов, регулирующих торговые отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос заключается в том, может ли компания из страны, которая не является членом Содружества, получить таможенные льготы по соглашению о свободной торговле, если их партнер по сделке из государства – участника СНГ.

Герман Нурбаев, председатель Экономического суда СНГ:

Это соглашение между тремя государствами, между Республикой Беларусь, Туркменистаном и Республикой Польша. Это обычное соглашение между ними, в части купли-продажи товара. Уникальность заключается в том, что сегодня речь идет о возможности применения соглашения 1994 года, по которому было дано консультативное заключение в 2002 году.

Решение по данному делу будет оглашено 29 октября. Экономический суд СНГ работает с 1994 года. За это время он рассмотрел 130 дел, по которым вынесено более 150 судебных актов.