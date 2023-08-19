Караник на открытии баскетбольной площадки в Свислочи: это первый шаг для будущих профессиональных спортсменов
Новости Беларуси. Аромат душистого хлеба, сдобные угощения, поражающие воображение, и атмосфера уютного семейного праздника. Самый вкусный каравай-фест развернулся в Свислочи. Уникальный фестиваль, аналогов которому нет не только в Беларуси, но и во всем мире, зародился благодаря Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попробовав в Свислочи душистую плетенку, приготовленную по традиционному рецепту, глава государства был впечатлен и заметил, что ее вкус напоминает детство. Так плетенка с легкой руки местных жителей и стала называться «Бацькавай булкай».
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Не забыли на празднике об активностях для гостей. От деревенских развлечений на «Бацькавай мiлi», самой хлебной эстафете страны, до дружеского матча на баскетбольной площадке в Свислочи – это подарок жителям в честь каравай-феста при поддержке Президентского клуба. Символичный бросок в кольцо от губернатора – и спортзона открыта.
Теперь здесь точно каждые выходные не будет отбоя от желающих сыграть в баскетбол. Такой площадки в Свислочи не хватало. К тому же она выполнена по всем профессиональным стандартам с противотравматическим прорезиненным покрытием.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Надо привить уже с детства любовь к физической культуре, к спорту, с детства находить перспективных игроков. И вот эти площадки как первый шаг будущих профессиональных спортсменов. Это можно делать под присмотром и безопасно. Но, кроме того, они пользуются большой популярностью у людей уже старших возрастных групп, когда действительно поддерживают себя в форме. Активное долголетие без физкультуры невозможно.