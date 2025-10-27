Белорусские перевозчики начали отменять рейсы в Литву и обратно

В связи с закрытием пограничного движения в литовских пунктах пропуска белорусские автоперевозчики отменяет выполнение рейсов по международным маршрутам в Ригу, Каунас и Вильнюс, а также обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, минувшей ночью Литва закрыла пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай. После сегодняшнего заседания комиссии по национальной безопасности было заявлено, что Литва бессрочно закроет границу с Беларусью. Окончательное решение примут на заседании правительства 29 октября. За недружественными действиями литовцев продолжают следить в Госпогранкомитете Беларуси.