ЕК: санкции против «Роснефти» и «Лукойла» могут негативно сказаться на ЕС

Соединенные Штаты ввели санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний, что может негативно сказаться на странах ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Анну-Каису Итконен.

При этом она заявила, что Брюссель проводит постоянные консультации со странами-членами, чтобы минимизировать возможные последствия. Пока что серьезного воздействия зафиксировано не было.

Вслед за Соединенными Штатами ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России, включающий ограничения в отношении более чем 100 танкеров и ряда компаний и частных лиц.

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