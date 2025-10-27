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Льюис: «Буревестник» является оружием из области научной фантастики

27 октября 2025 13:40
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Льюис: «Буревестник» является оружием из области научной фантастики-0

Джеффри Льюис, американский эксперт по ядерному нераспространению, назвал российскую крылатую ракету «Буревестник» научно-фантастическим оружием. Он отметил, что сообщения о ее испытаниях вызывают тревогу. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой. По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, «Буревестник» пролетел 14 тысяч километров, успешно обойдя системы противоракетной обороны, и это не предел его возможностей.

Фото: pixabay

# Международная политика

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