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Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары

19 августа 2023 17:41
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Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. Во всех регионах температура держится выше +30. Горячая пора особенно опасна для пожилых людей и детей. В такую погоду лучше отказаться от длительных прогулок и физических нагрузок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно вести себя в знойные дни, чтобы сохранить здоровье, узнала Арина Верховская.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-1

Знойное солнце, на столбике термометра стабильно выше 30. Минчане, кто как может, спасаются от жары. Одни стараются не выходить из дома, другие же, наоборот, ищут избавления на свежем воздухе.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-4

Стараемся побольше быть у воды. Берем доску, становимся на доску и гребем по озеру. Едим мороженое, пьем квас, тенечек ищем. Что еще, дети?
Я люблю больше всего есть мороженое и купаться в озере, в бассейне, даже, бывает, в холодной ванне и под душем стоять.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-7

Занимаемся водным спортом, вейкбордингом. Очень помогает спастись от жары, потому что, когда мы находимся в воде, более прохладно, чем на улице.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-10

На пляж прихожу сюда, вода помогает. Много пью воды, а так в основном дома сижу, потому что дома более-менее приемлемая температура. У меня не солнечная сторона, мне хорошо.

Изнуренные жарой горожане отправляются к воде. Главное – соблюдать безопасность. Не заплывать за буйки и быть предельно бдительным. Однако не все отдыхающие придерживаются установленных правил. Так, употребление спиртных напитков и желание переплыть водоем могут сыграть злую шутку.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-13

Вы купаетесь в запрещенном месте. Для вас будет штраф три базовые величины.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-16

– Хорошо, спасибо, я плыву к берегу.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-19

Михаил Кулаков, дежурный фельдшер Цнянской спасательной станции ОСВОД Минска:
Происшествия на воде чаще всего пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения, взрослые. И дети, к сожалению, от недосмотра взрослых.

К слову, даже не слишком палящее солнце таит в себе опасность. Действие ультрафиолета может привести к более серьезным последствиям, чем тепловой удар или солнечный ожог. Особенно тяжело в такую погоду приходится пожилым. Жара опасна для людей с хроническими заболеваниями.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-22

Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи:
Высокая температура провоцирует обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Если есть проблемы с повышением артериального давления, то это может закончиться гипертоническим кризом, ну и в целом повышением артериального давления. В принципе, обостряются любые хронические заболевания, будь то бронхолегочные заболевания, эндокринные заболевания.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-25

В ближайшее несколько дней жаркая погода сохранится. Синоптики прогнозируют до +33 градусов. Специалисты советуют реже бывать на улице и отказаться от физических нагрузок. Одежда должна быть легкой и из натуральных тканей. Не стоит пренебрегать и головным убором.

Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары-28

Арина Верховская, корреспондент:
В знойную погоду важно помнить и о питьевом режиме. Высокая температура, как следствие, повышенное потоотделение способствуют обезвоживанию организма. Утолять жажду надо обычной негазированной водой.

# Погода в Беларуси # общество # Арина Верховская # Фотофакт

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