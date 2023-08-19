Вейкбординг и гребля на доске – белорусы рассказали, как спасаются от жары

Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. Во всех регионах температура держится выше +30. Горячая пора особенно опасна для пожилых людей и детей. В такую погоду лучше отказаться от длительных прогулок и физических нагрузок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правильно вести себя в знойные дни, чтобы сохранить здоровье, узнала Арина Верховская.

Знойное солнце, на столбике термометра стабильно выше 30. Минчане, кто как может, спасаются от жары. Одни стараются не выходить из дома, другие же, наоборот, ищут избавления на свежем воздухе.

– Стараемся побольше быть у воды. Берем доску, становимся на доску и гребем по озеру. Едим мороженое, пьем квас, тенечек ищем. Что еще, дети?

– Я люблю больше всего есть мороженое и купаться в озере, в бассейне, даже, бывает, в холодной ванне и под душем стоять.

Занимаемся водным спортом, вейкбордингом. Очень помогает спастись от жары, потому что, когда мы находимся в воде, более прохладно, чем на улице.

На пляж прихожу сюда, вода помогает. Много пью воды, а так в основном дома сижу, потому что дома более-менее приемлемая температура. У меня не солнечная сторона, мне хорошо. Изнуренные жарой горожане отправляются к воде. Главное – соблюдать безопасность. Не заплывать за буйки и быть предельно бдительным. Однако не все отдыхающие придерживаются установленных правил. Так, употребление спиртных напитков и желание переплыть водоем могут сыграть злую шутку.

– Вы купаетесь в запрещенном месте. Для вас будет штраф три базовые величины.

– Хорошо, спасибо, я плыву к берегу.

Михаил Кулаков, дежурный фельдшер Цнянской спасательной станции ОСВОД Минска:

Происшествия на воде – чаще всего пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения, взрослые. И дети, к сожалению, от недосмотра взрослых. К слову, даже не слишком палящее солнце таит в себе опасность. Действие ультрафиолета может привести к более серьезным последствиям, чем тепловой удар или солнечный ожог. Особенно тяжело в такую погоду приходится пожилым. Жара опасна для людей с хроническими заболеваниями.

Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Высокая температура провоцирует обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Если есть проблемы с повышением артериального давления, то это может закончиться гипертоническим кризом, ну и в целом повышением артериального давления. В принципе, обостряются любые хронические заболевания, будь то бронхолегочные заболевания, эндокринные заболевания.

В ближайшее несколько дней жаркая погода сохранится. Синоптики прогнозируют до +33 градусов. Специалисты советуют реже бывать на улице и отказаться от физических нагрузок. Одежда должна быть легкой и из натуральных тканей. Не стоит пренебрегать и головным убором.