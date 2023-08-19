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«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи

19 августа 2023 14:19
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Новости Беларуси. Праздник трудолюбивых хлеборобов и пекарей, уважения к труду и дань национальным традициям. В Свислочи торжественно открыли каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад во время посещения свислочской хлебопекарни Александру Лукашенко предложили отведать продукцию. И он высоко оценил именно эту румяную плетенку, которую пекут по традиционному местному рецепту. Тогда еще никто и подумать не мог, что после выхода репортажа в эфир в эту пекарню начнут приезжать люди, только уже не за плетенкой «Оригинальной», а за «Бацькавай булкай». Так, из народа и родилось сначала название, а потом и душевный каравай-фест.

«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи-1

Хорошо, что такой праздник придумали, что-то новое, креативное. По-настоящему правда, с чем я согласна – в Свислочи самый вкусный хлеб. Об этом говорят все и всюду. Поэтому «Бацькава булка» в Свислочи – это очень в тему. Оно так и должно было быть.

«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи-4

Если уж называют нашего Президента Батькой, это не просто слова. Как вы понимаете, Батька – это тот, кто за дом, за семью, на ком все держится. В прошлом году первый раз попали сюда, ну и ждали с нетерпением, когда будет в этом году. Родная Свислочь, очень красивая, в положительную сторону меняется.

«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи-7

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# Фестиваль # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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