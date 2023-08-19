«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи

Новости Беларуси. Праздник трудолюбивых хлеборобов и пекарей, уважения к труду и дань национальным традициям. В Свислочи торжественно открыли каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад во время посещения свислочской хлебопекарни Александру Лукашенко предложили отведать продукцию. И он высоко оценил именно эту румяную плетенку, которую пекут по традиционному местному рецепту. Тогда еще никто и подумать не мог, что после выхода репортажа в эфир в эту пекарню начнут приезжать люди, только уже не за плетенкой «Оригинальной», а за «Бацькавай булкай». Так, из народа и родилось сначала название, а потом и душевный каравай-фест.