«Вырваться из цифровых клеток». Священник-блогер из Благовещенска поделился мнением о новейших технологиях

Футурологом называют того, кто стремится исследовать настоящее, чтобы лучше понимать и прогнозировать события будущего. Помогает ли в этом знание законов духовной жизни? В программе «Прикосновение к свету» с таким вопросом обратились к иерею Святославу Шевченко, автору Telegram-канала «Невечерний футуролог», клирику храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» Благовещенской епархии на полях форума «Вера и слово».

Иерей Святослав Шевченко, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии:

Я хочу заметить, что все, что нас окружает, в той или иной мере на нас воздействует. Понятно, что в библейские времена – Ветхий Завет даже Новый Завет, не было тех вызовов, очевидцами которых мы являемся. Это нейросети, искусственный интеллект. Взаимоотношения людей тоже претерпевают изменения. У нас у каждого в кармане интернет – доступ ко всем знаниям мира и хорошим, и не очень. Поэтому здесь человеку нужно проявлять недюжие способности по попытке сконцентрироваться на молитве, каких-то вещах. Все отвлекает, человек вечно куда-то бежит. Времени не хватает катастрофически. Но одно остается неизменным – это правила духовной жизни.

Олег Лепешенков, СТВ:

Что есть настоящая духовная жизнь?

Иерей Святослав Шевченко:

Настоящая духовная жизнь – это то, что мы можем не увидеть на экране смартфона. Это не всегда внешние проявления. Зачастую это внутренние какие-то движения души. Духовная брань, которая внутри человека должна совершаться. Это постоянный выбор между добром и злом. Сегодня грех очень близко – на расстоянии одного клика. Нужны усилия, как царствие небесное усилием берется. То, что Святейший Патриарх сказал, что священники-блогеры не вели людей, которые нас читают, ни в коем случае к себе и не вели их в цифровую клетку. То есть не оставляли их там, а наоборот выдергивали из виртуальной жизни, приглашая в храм. Для того, чтобы человек смог принять участие личное, потому что в таинствах можно поучаствовать только, чтобы и душа, и тело в одной пространственной точки находились. То есть дистанционно, слава Богу, это делать нельзя.