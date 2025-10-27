«Вырваться из цифровых клеток». Священник-блогер из Благовещенска поделился мнением о новейших технологиях

Футурологом называют того, кто стремится исследовать настоящее, чтобы лучше понимать и прогнозировать события будущего. Помогает ли в этом знание законов духовной жизни? В программе «Прикосновение к свету» с таким вопросом обратились к иерею Святославу Шевченко, автору Telegram-канала «Невечерний футуролог», клирику храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» Благовещенской епархии на полях форума «Вера и слово».
Иерей Святослав Шевченко, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии:
Я хочу заметить, что все, что нас окружает, в той или иной мере на нас воздействует. Понятно, что в библейские времена – Ветхий Завет даже Новый Завет, не было тех вызовов, очевидцами которых мы являемся. Это нейросети, искусственный интеллект. Взаимоотношения людей тоже претерпевают изменения. У нас у каждого в кармане интернет – доступ ко всем знаниям мира и хорошим, и не очень. Поэтому здесь человеку нужно проявлять недюжие способности по попытке сконцентрироваться на молитве, каких-то вещах. Все отвлекает, человек вечно куда-то бежит. Времени не хватает катастрофически. Но одно остается неизменным – это правила духовной жизни.
Олег Лепешенков, СТВ:
Что есть настоящая духовная жизнь?
Иерей Святослав Шевченко:
Настоящая духовная жизнь – это то, что мы можем не увидеть на экране смартфона. Это не всегда внешние проявления. Зачастую это внутренние какие-то движения души. Духовная брань, которая внутри человека должна совершаться. Это постоянный выбор между добром и злом. Сегодня грех очень близко – на расстоянии одного клика. Нужны усилия, как царствие небесное усилием берется. То, что Святейший Патриарх сказал, что священники-блогеры не вели людей, которые нас читают, ни в коем случае к себе и не вели их в цифровую клетку. То есть не оставляли их там, а наоборот выдергивали из виртуальной жизни, приглашая в храм. Для того, чтобы человек смог принять участие личное, потому что в таинствах можно поучаствовать только, чтобы и душа, и тело в одной пространственной точки находились. То есть дистанционно, слава Богу, это делать нельзя.
Олег Лепешенков:
Ведь церковь, осталась, наверное, одним из немногих мест, где человек действительно становится способен к личному общению, как с людьми, друг с другом, так и с Богом.
Иерей Святослав Шевченко:
Сегодня действительно все меньше этого личного общения. Появляется социальная боязнь этого взгляда глаза в глаза. Не редко человеку легче ответить что-то в чате, чем встретиться, что называется душа к душе, побеседовать и расставить какие-то точки над i. Ведь нередко даже смайлики могут не передать тех движений души, которые человек считывает. Нередко бывает, что тональность твоя не видна. Человек может просто обидеться ни на что. Кстати, я замечал такой эффект от общения именно в чатах. Действительно, что церковь призывает: приходите – святая святых преподается именно в храме. На этот период мы должны отложить свои смартфоны и вырваться из этих цифровых клеток.
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