О молодых специалистах, развитии медицины и соцподдержке врачей. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

Как адаптировать молодое поколение к трудовой деятельности, создать комфорт на рабочих местах? Об этом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Вы главврач 1-й центральной районной поликлиники. Сколько молодых специалистов прибыло к вам в 2024 году? Сколько работает в целом?

Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов:

В 2024 году у нас к работе приступили 9 молодых специалистов. В торжественной обстановке у нас проведено мероприятие по посвящению молодых специалистов в профессию. Для молодого специалиста, когда он начинает свой трудовой путь, очень важно оказаться в коллективе, в котором ему окажут необходимую поддержку, научат профессиональным знаниям, помогут вступить в эту сложную профессию. Наша поликлиника – это как раз то самое место. Здесь молодые специалисты могут получить ценный опыт. О наставничестве Наталья Надольская:

Расскажите о наставничестве.

Елена Иванова:

У нас в учреждениях здравоохранения разработаны положения о наставничестве, в нашем учреждении в том числе. На первых порах наставник и подопечный работают вместе, все делают вместе: дежурят, принимают пациентов, выполняют визиты, оформляют медицинскую документацию. Обычно на это уходит порядка месяца. Потом специалист молодой работает самостоятельно, но всегда имеет возможность обратиться к наставнику по каким-то сложным вопросам. Наши наставники – это команда высококвалифицированных и опытных специалистов. Какие условия созданы в Минске для молодых специалистов? Наталья Надольская:

По закону молодые специалисты могут рассчитывать на конкурентоспособные зарплаты, обеспечение жильем и возможности для профессионального роста. В Минске созданы эти условия? Елена Иванова:

Безусловно. В Беларуси отмечается 100 % распределение выпускников. То есть все выпускники, которые обучаются за счет средств бюджета на дневной форме обучения, при выпуске получают распределение, гарантированное первое рабочее место. Это действительно социальная гарантия нашего государства. Кроме того, для молодых специалистов сегодня расширены возможности профессионального роста. Модернизировано последипломное образование. Молодой специалист, отработав один год, может получить переподготовку по другой специальности или расширить свои знания в той специальности, в которой он изначально работает.

Какую поддержку оказывает Мингорисполком молодым медикам? Наталья Надольская:

Какую поддержку оказывает Мингорисполком именно тем, кто начинает работу в столице? Может, есть какие-то особые программы? Елена Иванова:

В Минске действует программа по распределению выпускников, студентов медицинских вузов и колледжей. Это очень важно, потому что молодые специалисты могут гарантированно получить первое рабочее место в столичном учреждении, получить максимально высокий уровень профессионального последипломного образования. Также в рамках программы развития городов-спутников в Минске для молодых специалистов предоставляется преимущество при получении жилья в городах-спутниках. Работают ли профсоюзы в сообществе с депутатами? Наталья Надольская:

Немного о защите прав молодых специалистов и медработников. Работают ли профсоюзы в сообществе с депутатами? Елена Иванова:

Буквально на прошлой неделе в Минске состоялся Республиканский молодежный профсоюзный форум. Организаторами выступили Белорусский профсоюз работников здравоохранения и Министерство здравоохранения. Приняли участие представители депутатского корпуса. Это мероприятие было приурочено к 30-летию Института президентства в Республике Беларусь. В нем приняли участие более 140 молодых работников со всех регионов нашей страны. Мы обсуждали все эти вопросы, права молодых специалистов, социальные гарантии, которые им предоставляются. Есть ли возможность у медработников развивать профессиональные навыки? Наталья Надольская:

Есть ли возможность у медработников высшего и среднего звена развивать свои профессиональные навыки?

Елена Иванова:

В нашей стране постоянно организовываются научные конференции, семинары, в том числе с международным участием, мастер-классы и стажировки, на рабочих местах проводят крупные стационары нашей страны. Для медиков, которые проживают в регионах, организовываются дистанционные формы работы: онлайн-курсы, вебинары. Какая работа в сфере нравственно-патриотического воспитания проводится в учреждениях здравоохранения? Наталья Надольская:

Какая работа в сфере нравственно-патриотического воспитания проводится в вашей поликлинике и в целом в столичных учреждениях здравоохранения? Елена Иванова:

Вы поднимаете важный вопрос, особенно в условиях информационных провокаций и внешних воздействий, которые могут повлиять на формирование общественного сознания. Работа в этом направлении проводится. В учреждениях здравоохранения мы проводим тематические семинары для медицинских работников с целью повысить их уровень нравственной ответственности и патриотического сознания. Мы участвуем в историко-культурных мероприятиях, чтобы освежить знания истории нашей страны, истории медицины, вклада медицины в развитие нашего общества. Это экскурсионные программы, встречи с ветеранами-медиками, участие в мемориальных акциях, приуроченных к важным историческим датам. Приходят ли за депутатской помощью и советом пациенты? Наталья Надольская:

Приходят ли к вам за депутатской помощью и советом пациенты?