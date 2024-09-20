В Минске в 2025 году откроются 4 новые поликлиники – узнали, в каких условиях будут работать молодые специалисты

Новые горизонты для медицинских работников в столице: в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию сразу четыре поликлиники. Они появятся в активно развивающихся микрорайонах: Лошице, поселке Восточный и «Минск-Мире». Также в жилом комплексе на территории бывшего аэропорта строят сразу два учреждения здравоохранения для взрослого и детского населения, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

В первом здании уже завершен монтаж оконных блоков и активно ведутся сантехнические и вентиляционные работы. Поликлиника будет рассчитана на 850 посещений в смену и предоставит широкий спектр услуг. Это не только улучшит доступность медицинской помощи, но и создаст комфортные условия для специалистов.

Благоприятную атмосферу для профессионального роста создают и в больнице скорой медицинской помощи, где сегодня работает 61 молодой специалист. Среди них – 41 медицинская сестра и 20 врачей. В 2024 году в это учреждение пришло сразу 24 новых и амбициозных сотрудника. Больница всегда приветствует свежие кадры, открывая двери для новых медицинских талантов.

Ольга Светлицкая, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

У ребят, которые приходят, неплохая подготовка. Больше всего к нам пришло ребят с хирургических специальностей: молодые хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Есть немножко врачей терапевтического профиля. Мы заботимся о них. У нас хорошо работает институт наставничества. То есть самые опытные доктора, заведующие отделениями берут шефство над молодыми ребятами, обучают их, внедряют в специальность, помогают влиться в коллектив.

Закрепляемость молодых кадров составляет свыше 85 %. География поступления специалистов широка: от Витебска до Гомеля. Так, после года интернатуры Александр Ненартович приступил к работе врача-анестезиолога-реаниматолога этим летом. Парень родом из небольшого поселка на Гродненщине. Со сферой медицины Александр знаком с детства – мама работает медицинской сестрой. Поэтому с выбором профессии вопросов не было. А вот с первым местом работы парень долго определиться не мог. Перспективу и карьерный рост увидел именно в больнице скорой медицинской помощи. Уже сейчас у него есть немало достижений, которыми он гордится.