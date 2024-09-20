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«Получилось от души». Заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело рассказала о новой песне «Родина»

20 сентября 2024 15:27
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В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга Наталья Тамело с премьерой песни «Родина».

Александр Меженный, ведущий:
Музыкальная композиция, которая называется «Родина», она появилась не случайно, я так подозреваю. Что она для тебя значит?

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мне давно хотелось написать песню именно на эту тему, но текста у меня не было. И сама я не хотела браться за это, потому что мне хотелось, чтобы взялся за это профессионал, чтобы было все на высоте, на уровне. И вот я познакомилась с замечательной девушкой Софией Манцевич, и просто за каких-то полчаса, наверное, она мне выдала этот текст. И также за 5 минут у меня появилась музыка. Обычно, если у меня получается за 5 минут написать, то это будет хорошо.

«Получилось от души». Заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело рассказала о новой песне «Родина»-2

Юлия Самусенко, ведущая:
Но вы же сняли клип. Расскажите про его идею.

Наталья Тамело:
Здесь мне очень во многом помогла наша солистка оркестра Алеся Державец. В общем, это ее идея. Она оказалась не только певицей, но еще и талантливым клипмейкером. И мы всей большой командой создавали этот шедевр. Получилось, мне кажется, от души. Красиво. Всю красоту природы нашей мы показали. Меня и на дерево сажали там. И как бы забыли Аленушку такую с голыми ногами. То есть это было все красиво, очень натурально, эстетично, с любовью очень большой, с любовью до всего, что нас окружает, до наших людей, природы. Вообще полностью мы растворились в этом процессе. И я думаю, что эта работа всем понравится.

# Юлия Самусенко # Александр Меженный # Александр Стасевич # Наталья Тамело # Музыка # Белорусская музыка

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