«Получилось от души». Заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело рассказала о новой песне «Родина»

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга Наталья Тамело с премьерой песни «Родина».

Александр Меженный, ведущий:

Музыкальная композиция, которая называется «Родина», она появилась не случайно, я так подозреваю. Что она для тебя значит?

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мне давно хотелось написать песню именно на эту тему, но текста у меня не было. И сама я не хотела браться за это, потому что мне хотелось, чтобы взялся за это профессионал, чтобы было все на высоте, на уровне. И вот я познакомилась с замечательной девушкой Софией Манцевич, и просто за каких-то полчаса, наверное, она мне выдала этот текст. И также за 5 минут у меня появилась музыка. Обычно, если у меня получается за 5 минут написать, то это будет хорошо.