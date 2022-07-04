«Такими постами они унижают наших дедов и прадедов». Белорусы возмущены высказыванием американского политика

Новости Беларуси. Белорусы 4 июля собрались у американского посольства в Минске. Поводом для этого стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Это неприемлемо, когда в Год исторической памяти нами пытаются не только манипулировать, а, по сути дела, такими постами они унижают наших дедов и прадедов. Сегодня молодежь пришла сказать решительное «нет», проскандировав «Фашизм не пройдет!»

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