«Янки, go home». Григорий Азарёнок ответил на заявление госсекретаря США
Новости Беларуси. Белорусы 4 июля собрались у американского посольства в Минске. Поводом для этого стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В День Независимости нашей страны у него хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ответ неравнодушные граждане организовали пикет у стен посольства. В руках активистов были государственная символика и плакаты. Собравшиеся не скрывали: их возмущение связано с высказыванием американского политика. В своем поздравлении с Днем Независимости он написал, что белорусы не имеют возможности определять будущее своей страны и выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий. Ответ на подобное сообщение оказался жестким, но справедливым.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Они привыкли, что перед ними все холуйствуют и лебезят. Они привыкли, что, когда американский посол где-то выходит, туземцы поклоняются ему, как господину. Но здесь мы скажем «нет» вмешательству в наши внутренние дела. Янки, go home.
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