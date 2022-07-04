«Янки, go home». Григорий Азарёнок ответил на заявление госсекретаря США

Новости Беларуси. Белорусы 4 июля собрались у американского посольства в Минске. Поводом для этого стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В День Независимости нашей страны у него хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ неравнодушные граждане организовали пикет у стен посольства. В руках активистов были государственная символика и плакаты. Собравшиеся не скрывали: их возмущение связано с высказыванием американского политика. В своем поздравлении с Днем Независимости он написал, что белорусы не имеют возможности определять будущее своей страны и выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий. Ответ на подобное сообщение оказался жестким, но справедливым.