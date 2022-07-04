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Розовый велосипед для Байдена и продуктовый набор. Белорусы принесли подарки к посольству США

04 июля 2022 20:55
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Новости Беларуси. Белорусы 4 июля собрались у американского посольства в Минске. Поводом для этого стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
В День Независимости нашей страны у него хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами.

В ответ неравнодушные граждане организовали пикет у стен посольства. В руках активистов были государственная символика и плакаты. Собравшиеся не скрывали: их возмущение связано с высказыванием американского политика. В своем поздравлении с Днем Независимости он написал, что белорусы не имеют возможности определять будущее своей страны и выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий. Ответ на подобное сообщение оказался жестким, но справедливым.

Розовый велосипед для Байдена и продуктовый набор. Белорусы принесли подарки к посольству США-1

Американцы, займитесь своим домом!

Янки, руки прочь от Беларуси!

Розовый велосипед для Байдена и продуктовый набор. Белорусы принесли подарки к посольству США-4

Вадим Гигин, политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание»:
Не надо задевать чужие народы, не надо трогать наши традиции, не надо оскорблять наши символы, тогда и отношение к американцам будет совершенно иным.

Розовый велосипед для Байдена и продуктовый набор. Белорусы принесли подарки к посольству США-7

Во время митинга белорусы принесли подарки представителям США. Продуктовый набор в условиях дефицита определенных товаров в их стране наверняка будет кстати. Также у стен посольства оставили и презент для президента Байдена – твердо стоящий велосипед белорусского производства.

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Энтони Блинкен # Фотофакт

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