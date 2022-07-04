Розовый велосипед для Байдена и продуктовый набор. Белорусы принесли подарки к посольству США

Новости Беларуси. Белорусы 4 июля собрались у американского посольства в Минске. Поводом для этого стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
В День Независимости нашей страны у него хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами.
В ответ неравнодушные граждане организовали пикет у стен посольства. В руках активистов были государственная символика и плакаты. Собравшиеся не скрывали: их возмущение связано с высказыванием американского политика. В своем поздравлении с Днем Независимости он написал, что белорусы не имеют возможности определять будущее своей страны и выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий. Ответ на подобное сообщение оказался жестким, но справедливым.
Американцы, займитесь своим домом!
Янки, руки прочь от Беларуси!
Вадим Гигин, политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание»:
Не надо задевать чужие народы, не надо трогать наши традиции, не надо оскорблять наши символы, тогда и отношение к американцам будет совершенно иным.
Во время митинга белорусы принесли подарки представителям США. Продуктовый набор в условиях дефицита определенных товаров в их стране наверняка будет кстати. Также у стен посольства оставили и презент для президента Байдена – твердо стоящий велосипед белорусского производства.
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