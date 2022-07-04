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«У вас хороший объём». Сколько концертов Солодуха даёт в год и можно ли его считать профессионалом?

04 июля 2022 20:49
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Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мы вчера разговаривали с Аленой Ланской, она говорит, что у нее было три концерта за вчерашний день. Ирина, сколько у вас было концертов вчера?  

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:  
Три.  

Кирилл Казаков:  
Александр?  

«У вас хороший объём». Сколько концертов Солодуха даёт в год и можно ли его считать профессионалом?-1

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:  
У меня четыре.  

Кирилл Казаков:  
То есть люди выступают по несколько раз в день. Они востребованы. Так вот, у меня и возникает вопрос: они востребованы, я не верю, что вы не получаете за это деньги.  

Александр Солодуха:  
Конечно, получаем.  

Кирилл Казаков:  
Но они получают деньги, выступают много – значит это профессиональные представители шоу-бизнеса.  

«У вас хороший объём». Сколько концертов Солодуха даёт в год и можно ли его считать профессионалом?-4

Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:  
Я не говорю, что непрофессионально. В среднем артист тот, который в туре находится 14-15 дней, у него занято на концерты кассовые, если это умножить на 12 месяцев, то он может работать, как Александр и делает, чтобы хорошо себя чувствовать, он работает где-то 100-120 концертов в год. У вас хороший объем.  

Александр Солодуха:  
Я сейчас поделил концерты на два года. Раньше я делал сотку. Сейчас 50-60 в год.  

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# Белорусские исполнители # общество # Кирилл Казаков # Ирина Дорофеева # Александр Солодуха # Андрей Алексеев # Фотофакт

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