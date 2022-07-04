«У вас хороший объём». Сколько концертов Солодуха даёт в год и можно ли его считать профессионалом?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы вчера разговаривали с Аленой Ланской, она говорит, что у нее было три концерта за вчерашний день. Ирина, сколько у вас было концертов вчера? Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Три. Кирилл Казаков:

Александр?