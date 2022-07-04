«У вас хороший объём». Сколько концертов Солодуха даёт в год и можно ли его считать профессионалом?
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы вчера разговаривали с Аленой Ланской, она говорит, что у нее было три концерта за вчерашний день. Ирина, сколько у вас было концертов вчера?
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
Три.
Кирилл Казаков:
Александр?
Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:
У меня четыре.
Кирилл Казаков:
То есть люди выступают по несколько раз в день. Они востребованы. Так вот, у меня и возникает вопрос: они востребованы, я не верю, что вы не получаете за это деньги.
Александр Солодуха:
Конечно, получаем.
Кирилл Казаков:
Но они получают деньги, выступают много – значит это профессиональные представители шоу-бизнеса.
Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:
Я не говорю, что непрофессионально. В среднем артист тот, который в туре находится 14-15 дней, у него занято на концерты кассовые, если это умножить на 12 месяцев, то он может работать, как Александр и делает, чтобы хорошо себя чувствовать, он работает где-то 100-120 концертов в год. У вас хороший объем.
Александр Солодуха:
Я сейчас поделил концерты на два года. Раньше я делал сотку. Сейчас 50-60 в год.
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