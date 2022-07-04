«Она впереди паровоза бежит, она сделает всё». Откуда берется творческая молодёжь?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. «X-Фактор» не единственный источник талантов»

Кирилл Казаков, СТВ:

А вот эта творческая молодежь – это кто? Потому что мы сейчас говорим о том, что у нас после определенных событий августа 2020 года какое-то число артистов просто исчезло со сцены. Откуда берутся те, кто их заменит? Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Если вы смотрели, а, может быть, кто-то и непосредственно освещал, телекомпания СТВ присутствовала на всех мероприятиях, помните концерт 2 июля во Дворце Независимости? Три-четыре звездных имени, и вокруг них, рядом с ними и с самостоятельными номерами остальная молодежь. Кирилл Казаков:

«X-Фактор», например. Ирина Дрига:

«X-Фактор», вспомните трехчасовой концерт вчера на стеле. Алена Сырова, СТВ:

Но чтобы этот артист полюбился, тоже должно пройти время. Чтобы песня выстрелила, чтобы хит был. Ирина Дрига:

Чтобы артист полюбился, не нужно ждать, пока он полюбится. Конечно, нам было бы проще всего: вот, где-то кто-то вырастил артиста, раскрутил продюсер, вложил в него деньги, а нам выдал уже готовый продукт. Кирилл Казаков:

Вот, Александр Солодуха пообещал лейбл создать. Ирина Дрига:

Есть и продюсерские проекты, наверное, достаточно успешные – такие, как телепроект «X-Фактор». После того, как проект состоялся, прошел финал в декабре прошлого года, наверное, не было ни одного концерта Министерства культуры, где бы ни участвовали финалисты данного проекта. Причем как со своими песнями с проекта, так и с новыми песнями, которые мы с удовольствием включаем в программы. Но ведь «X-Фактор» не единственный источник талантов. У нас проводится каждый год публичный, в прямом эфире «Белтелерадиокомпании», отбор на «Славянский базар». На «Славянский базар» едет только один человек, но как минимум на финал выходит десятка. Это тоже яркие, интересные и уже готовые исполнители, профессионалы, а не просто артисты, скажем так, из народа, которых еще нужно обучать. Если эти интересные исполнители имеют перспективы, жюри… 19-летний неизвестный мальчик пришел на нацотбор и победил. Как случайно стать звездой?

Алена Сырова:

Сколько из них становятся звездами? Ирина Дрига:

Скажем так, чтобы стать звездой, наверное, двух лет мало. Но кандидаты в звезды уже есть. Ну, давайте вспомним: Анна Трубецкая, Ольга Булай… Кирилл Казаков:

Анна Трубецкая, чтобы стать звездой, съездила на украинский «X-Фактор», вот в чем еще проблема. Ирина Дрига:

Скажите, кто после украинского «X-Фактора» так сразу вспомнил и заметил Анну Трубецкую? Ее заметили наши режиссеры. Ее активно стала привлекать, например, наша Агата Мацкова, Владислава Артюковская. И через наши проекты – Анна очень, скажем, такой мобильный человек, она разучивает всякий музыкальный материал, как авторский, так и те песни, которые ей предлагают, – она стала известна в Беларуси. И, наверное, ее выход в финал «Славянского базара» станет еще одним этапом для ее раскрутки. Например, у нас в финал «Славянского базара», национальных отборов, участвовали Алина Чижик, Ольга Булай, Иван Зданюк. История Ивана Зданюка, наверное, вообще интересная. 19-летний мальчик, никому не известный второкурсник университета культуры, пришел на нацотбор «Славянского базара». Председателем жюри была директор продюсерского центра «СПАМАШ» Анжелина Микульская. Выиграл он потому, что всем понравился живостью своей, непосредственностью. Но он там нашел и своего продюсера. Теперь он один из самых интересных и востребованных артистов молодой белорусской эстрады. Тоже счастливый случай, счастливая встреча. Мы замечаем Молодежный театр эстрады, Университет культуры и искусств. Там существует продюсерский центр «Арт-мажор», который только на молодежном составе делает мюзиклы, которые успешны у себя и в стране. Везде есть. «В первом блоке у тебя может петь Долина, а во втором блоке – совершенно никому не известный человек» Кирилл Казаков:

То есть у вас свой лейбл есть?

Ирина Дрига:

Везде есть. Продюсерский центр «СПАМАШ», наши проекты, наши режиссеры с удовольствием работают с молодежью. Даже, наверное, с большим интересом. И, например, наш министр Анатолий Мечиславович Маркевич всегда говорит, что если только одни звезды – это хорошо, мы их очень любим, ценим, уважаем. Но если в концерте нет молодежи, 30-40 %, значит, наверное, где-то мы недоработали, недосмотрели. Алена Сырова:

Но скажите, что на концерты звезд намного охотнее пойдут. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что на концерт звезд пойдут активнее, чем на молодых исполнителей. Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Но опять же, если говорить об открытии «Славянского базара», ты же за любой звездой можешь и молодежь раскрутить. Алена Сырова:

Там микс, понятно. Кирилл Казаков:

Это называется «на разогреве». Глеб Лапицкий:

Нет, это не называется «на разогреве». В первом блоке у тебя может петь Долина, а во втором блоке – совершенно никому не известный человек. Кирилл Казаков:

Так это отлично! Долина на разогреве у звезды молодой! Глеб Лапицкий:

Но опять-таки, когда есть материал, с которым приглашают. Вот о чем мы говорили до этого. Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Это хитрый режиссерский ход! «Надо брать пример с такой молодежи»

Глеб Лапицкий:

Чем больше есть материала. Когда ты звонишь молодому человеку или девушке и говоришь: «Что ты можешь исполнить?» И когда ты слышишь тишину в ответ, то есть «а вы мне предложите», «а вы мне фонограмму запишите», «а вы мне платье пошейте», то, конечно, у тебя желания уже ну никакого нет его приглашать. А если вот как, например, Анне Трубецкой – да она впереди паровоза бежит, она сделает все: будет шить, вышивать, утром у нее... Кирилл Казаков:

Я Аню знаю лично, и она, действительно, сама себя продвигает, она себя двигает сама. Глеб Лапицкий:

Вот и надо брать пример с такой молодежи! Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:

И, хочу дополнить, мы ждем от нее Гран-при! Кирилл Казаков:

Ну мы ждем, естественно! Ирина Дрига:

Не будем говорить, что мы надеемся только на тех, кто сам себя раскрутит. Наверное, было бы неправильно. К нам приходят – и шьем платья, и подготавливаем песни, подготавливаем музыкальный материал, делаем номера. И поверьте, из алмаза, который неотшлифованный, появляются бриллиантики, которые разрастаются в бриллианты. Опять же, вспомнить совершенно недавние проекты – это молодежь. И на молодежь охотно смотрят и охотно реагируют. И для того, чтобы поддержать такую молодежь, когда они выходят в победители, существует фонд Президента по поддержке талантливой молодежи, через который прошли, лауреатами которого стали многие артисты белорусской эстрады. «Система поддержки молодых талантов нужна, потому что без них не будут рождаться звезды»